Производитель Pampers и Fairy открыл интернет-магазин для россиян на Tmall
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Принадлежащая китайскому интернет-гиганту Alibaba площадка Tmall открыла для Procter & Gamble (P&G) фирменный онлайн-магазин в России, рассказали «Ведомостям» представители компаний. Это будет один из крупнейших партнеров в России, подчеркивает представитель AliExpress и Tmall Антон Пантелеев. Среди брендов P&G – Gillette, Pampers, Oral-B, Fairy, Head & Shoulders и др.
Работой магазина P&G на Tmall управляет дистрибутор американской компании – «Алиди», международная корпорация обеспечит маркетинг и медийную поддержку, отметил замдиректора по продажам P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Нина Тюрина. Представитель «Алиди» это подтвердил.
Тестовый опыт
До 2017 г. основной площадкой Alibaba на российском рынке была AliExpress, в конце года интернет-гигант запустил здесь еще одну платформу – Tmall. Если первая предлагает преимущественно товары множества китайских продавцов, вторая сосредоточена на продажах известных брендов.
Продукция P&G с конца 2016 г. продавалась на площадке AliExpress, обслуживала продажи та же «Алиди», рассказывает менеджер по интернет-маркетингу дистрибутора Ильдар Амирханов. Пока площадка продолжает работать – здесь можно заказать около 300 видов товаров Gillette, Pampers, Oral-B, Always, Fairy, Head & Shoulders и др.
Схожее партнерство у AliExpress в России есть и c другим производителем товаров повседневного спроса – Unilever: оно началось два года назад, но после запуска Tmall продажи корпорации переведены на эту площадку. С начала марта, как рассказал менеджер по развитию интернет-торговли Unilever Максим Рогач, там продается продукция одного из брендов компании – Dove.
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