Alibaba приведет в Россию крупную торговую интернет-платформу Tmall

Alibaba запустит в России крупную торговую интернет-площадку Tmall, которая уже работает в Китае. С 28 сентября сервис будет запущен в пробном режиме, сообщили ТАСС источники на рынке российской электронной коммерции, полноценный запуск намечен на середину октября.

«В России Tmall будет запущен внутри платформы AliExpress. По сути, Alibaba впервые выводит этот бренд за пределы Китая», - подчеркнул источник агентства, информированный о планах компании. В России Tmall будет работать по двум схемам: как отдельный интернет-магазин, а также как маркетплейс, то есть электронная площадка, объединяющая неограниченное число продавцов, добавил он.

Поставки будут осуществляться со складов партнеров Alibaba в России, а не с китайских складов (кроссбордер), как это происходит у AliExpress, отметил один из российских партнеров группы в России.

Директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский подтвердил, что Alibaba выводит на российский рынок новый торговый бренд. По его словам, российская площадка Tmall выросла из менее масштабного проекта «Молл». «Мы начали локализацию AliExpress в России два года назад, запустив маркетплейс "Молл" внутри нашей площадки. Апгрейд площадки до Tmall означает еще улучшение качества обслуживания за счет более тщательного отбора товаров и единого складского и логистического решения, которое базируется на курьерской доставке и доставке в постаматы и пункты выдачи», - сказал он.

«Молл» сотрудничал только с представителями российского малого и среднего бизнеса, уточнил источник ТАСС. Tmall же, по его данным, будет работать и с крупным бизнесом. Через Tmall будет продаваться электроника и бытовая техника, одежда и детские товары, другие товары российских и международных брендов, а также популярных в России китайских торговых марок, добавил собеседник ТАСС.

До этого Tmall работал только для китайской аудитории, однако он занимает 14-е место в мире среди наиболее посещаемых сайтов (по данным Alexa Internet). В Tmall зарегистрировано более 14 000 брендов со всего мира.