Tmall в России начнет продажи еды с детского питания

Так китайская площадка заставит клиентов покупать на ней чаще

Продажа детского питания – проба перед стартом продаж продовольственных товаров на Tmall Александр Рюмин / ТАСС

Принадлежащая китайскому интернет-гиганту Alibaba площадка Tmall начинает торговать продуктами питания. С 20 апреля здесь можно купить детское питание от крупнейших производителей - Nestle, «Фрутоняни», Friso, рассказал «Ведомостям» представитель AliExpress и Tmall Антон Пантелеев.

Пока, по его словам, решено сосредоточиться на товарах с длительными сроками годности, которые поставляются с российского склада площадки: сухих смесях и кашах, а также пюре. Всего доступно более 50 товаров. Через полгода на Tmall их ассортимент может расшириться до 200, обещает представитель площадки.

Tmall – вторая торговая площадка, которую китайская Alibaba запустила в России. До 2017 г. основной площадкой Alibaba на российском рынке была AliExpress. Последняя предлагает преимущественно товары множества китайских продавцов, а Tmall продает известные бренды.

Питание для роста Продажи еды будут самым быстрорастущим сегментом в российской онлайн-торговле в следующие пять лет, прогнозировал в начале 2018 г. инвестбанк UBS. За последние два года на этот рынок вышло сразу несколько новых игроков, в том числе крупные федеральные ритейлеры, среди которых «О’кей», «Перекресток» и Ozon.

Расширение ассортимента на Tmall детским питанием поможет существенно нарастить количество товаров в чеке и частоту покупок, заявил замдиректора по развитию бизнеса Alibaba в России Дмитрий Селихов. Доля детского питания в общих продажах товаров для детей, приводит он данные аналитиков, занимает до 25% – «и это дает нам отличные возможности», отметил Селихов.

Продажа детского питания – проба перед стартом продаж продовольственных товаров на Tmall в среднесрочной перспективе, уточняет человек, знакомый с планами Tmall. Пантелеев это не комментирует.

Продукты и детское питание в частности подразумевают высокую частоту покупок, поэтому все онлайн-магазины с универсальным ассортиментом заинтересованы в таких товарах, отмечает партнер Data Insight Федор Вирин. Частые покупки позволяют сформировать у покупателя привычку к магазину, добавляет он: «Довольно большая доля продовольственных товаров не требует специальных условий хранения и транспортировки, онлайн-продавцы могут безболезненно для своих бизнес-процессов вводить их в ассортимент».

Ранее, в январе 2018 г., о старте продаж детского питания объявил крупнейший онлайн-магазин в России – Wildberries. В его в планах – расширение ассортимента продовольствия, говорил представитель Wildberries, речь в первую очередь о товарах с длительными сроками хранения: бакалее, приправах и т. д.