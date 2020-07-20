«Мегафон» начал строить сеть связи в Арктике

Прокладка трансарктического кабеля не решит проблему связи на Севере России, предупреждают эксперты. Линия будет выходить на сушу всего в нескольких точках, оттуда его можно будет дотянуть еще в населенные пункты на расстоянии 50-100 км, и жители этих территория действительно получат качественный скоростной интернет, объясняет руководитель спутникового проекта AltegroSky Сергей Пехтерев. Но прокладывать кабель дальше, например, в отдаленные районы Якутии, экономически невыгодно, считает он. Поэтому жители регионов, проживающие вдали от выходящих на сушу каналов связи, останутся без интернета, сетует он.