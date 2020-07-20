«Мегафон» начал строить сеть связи в Арктике

«Мегафон» начал строить сеть связи в АрктикеНа ее создание может уйти три года и более $1 млрд
«Мегафон» и «Росгеология» объявили о начале разведывательных работ, необходимых для прокладки трансарктической линии связи. По словам их представителей, исследовательская экспедиция стартует 5 августа в Мурманске и продлится три месяца. За это время судну «Профессор Логачев» предстоит изучить 6500 км рельефа дна Северного Ледовитого океана вдоль побережья России.
Линия, которую «Мегафон» и финский инфраструктурный оператор Cinia рассчитывают проложить к 2023 г., станет первой в Арктике, и это будет самый короткий маршрут для передачи данных из Европы в Азию, уверяет генеральный директор «Мегафон» Геворк Вермишян. Он оценивает инвестиции в строительство линии в $0,8-1,2 млрд. Впрочем, точную сумму можно будет назвать после проведения исследований, добавил он.
Сейчас большая часть подводных оптоволоконных линий проходит через Тихий и Атлантичий океаны, говорит представитель «Мегафона». При этом трафик данных между континентами быстро растет: в ближайшие пять лет он увеличится на 200%, прогнозирует собеседник «Ведомостей». Спрос создают digital-сервисы, контент-провайдеры, международные телеком-операторы и крупные корпоративные заказчики — и прокладка новой подводной линии связи из Европы в Азию поможет удовлетворить этот спрос, считает представитель оператора.
Новая линия нужна не только для транзита трафика. Проектом предусмотрено строительство 11 отводов от основной магистрали на территорию России – они позволят подключить к интернету пользователей, в том числе, предприятия ТЭК в отдаленных северных регионах России, отметил Вермишян.
Прокладка трансарктического кабеля не решит проблему связи на Севере России, предупреждают эксперты. Линия будет выходить на сушу всего в нескольких точках, оттуда его можно будет дотянуть еще в населенные пункты на расстоянии 50-100 км, и жители этих территория действительно получат качественный скоростной интернет, объясняет руководитель спутникового проекта AltegroSky Сергей Пехтерев. Но прокладывать кабель дальше, например, в отдаленные районы Якутии, экономически невыгодно, считает он. Поэтому жители регионов, проживающие вдали от выходящих на сушу каналов связи, останутся без интернета, сетует он.
Проект морского волоконно-оптического кабеля представляет экономический интерес в первую очередь для скандинавских и китайских партнеров «Мегафона», говорит управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алекссев. Что касается России, то в первую очередь, следует говорить говорить о стратегических преимуществах, которые обеспечивает волоконно-оптический кабель в российской Арктике, отмечает он. Во многих населенных пунктов на крайнем Севере, портах и проч. надежной широкополосной связи. за исключением спутниковой, рассказывает эксперт. Только относительно недавно удалось подключить по оптоволокну Норильский промышленный район – ранее там приходилось обеспечивать сотни тысяч жителей связью с «большой землей» через спутник, напоминает он.
В середине июля министр связи Макуст Шадаев на заседании совета по развитию цифровой экономики в Совете Федерации заявил, что ведомство обсуждает возможность создания группировки спутников общей стоимостью 40 млрд руб., сообщало ранее ТАСС. По расчетам ведомства, она сможет обеспечить доступ в интернет в 3-4 млн домохозяйств. При этом, не нужно воспринимать ее как «ответ большим проектам, которые существуют в мире», отметил Шадаев в своем выступлении.
Приполярные районы уже давно обеспечивает спутниковой связью американский оператор подвижной спутниковой связи Iridium. В 2016 г. компания легализовала свой бизнес в России, открыв в Ижевске станцию сопряжения с российскими сетями связи. Свою группировку спутников связи Starlink создает SpaceX Илона Маска.
Однако пока спутниковая связь в высоких широтах остается очень дорогим удовольствием – зоны покрытия большинства коммерческих спутниковых операторов не позволяют обеспечивать уверенный прием сигнала с геостационарных космических аппаратов за полярным кругом, констатирует Алексеев.