«Связной» запускает новый торговый формат

«Связной» запускает новый торговый форматВ сети появятся крупные магазины с гибким распределением торговых площадей
«Связной» начал открывать магазины нового формата, рассказал «Ведомостям» его представитель. Их площадь составит 100 кв. м, что заметно больше, чем в основной массе торговых точек сети, отмечает он. Первый такой магазин уже появился в Москве, в ТЦ «Елоховский пассаж», говорит собеседник «Ведомостей». Главным отличием от других магазинов, по его словам, станет деление торгового пространства на «экосистемные» зоны: «Умный дом», «Технологичный спорт», «Современное здоровье и красота», «Гейминг и путешествия». В зависимости от спроса на те или иные товары пространство будет трансформироваться, а зоны – менять свою площадь. В дальнейшем «экосистем» станет больше – это будет зависеть от конъюнктуры спроса, не исключает вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию «Связного» Ольга Троценко. В сети «Связного» сейчас 3500 магазинов. Сколько магазинов нового формата «Связной» планирует открыть, его представитель не говорит: это будет зависеть от результатов пилотного проекта.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает такой формат жизнеспособным. Он предполагает, в частности, реализацию каких-то временных совместных проектов с вендорами, отмечает эксперт. Экосистемный подход и расчет, например, на условные системы для умного дома – это правильный акцент на растущие категории продаж, полагает Бурмистров. Однако он имеет пока что ограниченную аудиторию, поэтому такие салоны имеет смысл открывать только в больших городах и их не может быть более нескольких десятков в сети, указывает он. По словам Бурмистрова, новый формат предполагает высокую квалификацию консультантов, разбирающихся в вопросе, а это всегда было сильной стороной «Связного».
Экосистемный подход для ритейла не нов: например, группа «М.видео-Эльдорадо» использует его при организации магазинов и онлайн-ресурсов последние несколько лет, рассказала представитель компании Валерия Андреева. Магазины этих сетей зонированы на основе потребностей покупателей и в каждой из зон собраны соответствующая техника, аксессуары и сервисы, говорит она. Например, в разделе техники для красоты и здоровья собран весь ее ассортимент: от устройств для укладки волос до умных весов и часов. Также в магазинах есть специальные зоны, где покупатели могут протестировать технику, принять участие в мастер-классах, дегустациях, рассказала Андреева.
Аналогичные магазины есть и в ритейл-сети оператора «Мегафон». Experience Store в 4 раза больше традиционных салонов оператора, в них покупатели могут протестировать VR-очки, игровые приставки, смартфоны и устройства для умного дома. Всего «Мегафон» планировал инвестировать в модернизацию розничной сети 2 млрд руб., писали ранее «Ведомости». Магазины нового формата пользуются популярностью у клиентов, в них почти в 3 раза по сравнению с обычными салонами выше средний чек, а продажи аксессуаров и портативной техники выше в 10 раз, рассказал гендиректор «Мегафон ритейла» Андрей Левыкин.
В свою очередь, МТС начала открывать шоурумы площадью более 250 кв. м – первый такой магазин был создан в Москве летом этого года. Помимо классических зон для обслуживания абонентов в шоуруме представлены собственные решения компании в сферах умного дома, киберспорта, ТВ, а также решения для бизнеса.
С экономической точки зрения открытие магазинов с увеличенной площадью, возможно, не самый дальновидный шаг, предупреждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его прогнозу, уже к концу 2020 г. операторы могут сократить свои розничные сети на 25%. Эксперт связывает это с переходом продаж в онлайн-формат на фоне пандемии COVID-19 и жесткой конкуренции на рынке.