«Связной» запускает новый торговый формат

«Связной» начал открывать магазины нового формата, рассказал «Ведомостям» его представитель. Их площадь составит 100 кв. м, что заметно больше, чем в основной массе торговых точек сети, отмечает он. Первый такой магазин уже появился в Москве, в ТЦ «Елоховский пассаж», говорит собеседник «Ведомостей». Главным отличием от других магазинов, по его словам, станет деление торгового пространства на «экосистемные» зоны: «Умный дом», «Технологичный спорт», «Современное здоровье и красота», «Гейминг и путешествия». В зависимости от спроса на те или иные товары пространство будет трансформироваться, а зоны – менять свою площадь. В дальнейшем «экосистем» станет больше – это будет зависеть от конъюнктуры спроса, не исключает вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию «Связного» Ольга Троценко. В сети «Связного» сейчас 3500 магазинов. Сколько магазинов нового формата «Связной» планирует открыть, его представитель не говорит: это будет зависеть от результатов пилотного проекта.