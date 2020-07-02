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«Связной» и Delivery Club запустили в Москве экспресс-доставку гаджетов

До конца лета она появится и в других крупных городах
Ангелина Кречетова
С партнерства со «Связным» начинается трансформация логистической службы Delivery Club /Андрей Гордеев / Ведомости

«Связной» и сервис доставки еды Delivery Club запустили доставку товаров из интернет-магазина ритейлера, следует из совместного сообщения компаний. Курьеры Delivery Club будут доставлять товары весом до 10 кг. Срок доставки – от 30 минут, для заказов дороже 1000 руб. она бесплатна, Более дешевые Delivery Club будет доставлять за 200 руб.

Это первый опыт сотрудничества в России между ритейлером в сегменте высоких технологий и сервисом по доставке еды, говорится в сообщении ритейлера и сервиса доставки. Опция поначалу будет доступна жителям 12 районов Москвы, но вскоре «Связной» обещает подключить к доставке с помощью Delivery Club весь город. До конца лета услуга станет доступна всем жителям Москвы, Московской области, Петербурга и остальных городов-миллионников, рассчитывают партнеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных