«Связной» и Delivery Club запустили в Москве экспресс-доставку гаджетов

Это первый опыт сотрудничества в России между ритейлером в сегменте высоких технологий и сервисом по доставке еды, говорится в сообщении ритейлера и сервиса доставки. Опция поначалу будет доступна жителям 12 районов Москвы, но вскоре «Связной» обещает подключить к доставке с помощью Delivery Club весь город. До конца лета услуга станет доступна всем жителям Москвы, Московской области, Петербурга и остальных городов-миллионников, рассчитывают партнеры.