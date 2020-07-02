«Связной» и Delivery Club запустили в Москве экспресс-доставку гаджетов

«Связной» и Delivery Club запустили в Москве экспресс-доставку гаджетовДо конца лета она появится и в других крупных городах
«Связной» и сервис доставки еды Delivery Club запустили доставку товаров из интернет-магазина ритейлера, следует из совместного сообщения компаний. Курьеры Delivery Club будут доставлять товары весом до 10 кг. Срок доставки – от 30 минут, для заказов дороже 1000 руб. она бесплатна, Более дешевые Delivery Club будет доставлять за 200 руб.
Это первый опыт сотрудничества в России между ритейлером в сегменте высоких технологий и сервисом по доставке еды, говорится в сообщении ритейлера и сервиса доставки. Опция поначалу будет доступна жителям 12 районов Москвы, но вскоре «Связной» обещает подключить к доставке с помощью Delivery Club весь город. До конца лета услуга станет доступна всем жителям Москвы, Московской области, Петербурга и остальных городов-миллионников, рассчитывают партнеры.