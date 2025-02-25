Сооснователь «Моторики» Илья Чех вложит 100 млн рублей в космические технологии

Сооснователь «Моторики» Илья Чех вложит 100 млн рублей в космические технологииИнвестор намерен за 3–5 лет создать биореактор для Луны
Сооснователь и экс-гендиректор разработчика киберпротезов «Моторика» Илья Чех основал новую научно-технологическую компанию «Гильдия «Рубежи науки». «Гильдия» займется разработкой биореактора для жизнеобеспечения будущих лунных станций и созданием лазерного комплекса для исследований гравитационных волн. Помимо того, компания будет инвестировать в другие стартапы и проекты, занимающиеся исследованиями и разработками в этой сфере, рассказал «Ведомостям» Чех.
Начало разработки биореактора запланировано на I квартал 2025 г., всего реализация может занять от трех до пяти лет, уточнил бизнесмен.
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