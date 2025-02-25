Сооснователь «Моторики» Илья Чех вложит 100 млн рублей в космические технологии

Сооснователь и экс-гендиректор разработчика киберпротезов «Моторика» Илья Чех основал новую научно-технологическую компанию «Гильдия «Рубежи науки». «Гильдия» займется разработкой биореактора для жизнеобеспечения будущих лунных станций и созданием лазерного комплекса для исследований гравитационных волн. Помимо того, компания будет инвестировать в другие стартапы и проекты, занимающиеся исследованиями и разработками в этой сфере, рассказал «Ведомостям» Чех.