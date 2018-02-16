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Минэнерго посоветовало строить фермы криптовалют на Кольском полуострове

Заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове в арктической зоне, где есть переизбыток генерации электроэнергии.

По словам замминистра, Минэнерго положительно относится к майнерам криптовалют в Сибири, которые пользуются дешевым тарифом на электроэнергию. Кравченко отметил, что ведомство не видит в этом ничего плохого, потому что майнеры создают дополнительный спрос.

«Мы относимся к этому нормально. Майнеры идут туда, где электроэнергия дешевая. В моем понимании, если система выдерживает, почему бы и нет», — сказал Кравченко в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи (цитата ТАСС).

Майнеры создают новые биткойны путем сложных компьютерных операций. Но этот процесс требует больших вычислительных мощностей, поэтому больше напоминает промышленное производство, а не высокотехнологичный бизнес. У майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, объяснял ранее собеседник «Ведомостей».

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