На космодроме Восточный в 2026 году появится третий стартовый стол

В декабре 2025 г. на Восточный поставили два космических аппарата «Аист-2Т» № 1 и № 2. Аппараты доставил грузовой самолет Ил-76. После разгрузки контейнеры с «Аистами» и оборудованием перевезли на технический комплекс для подготовки к запуску.