На космодроме Восточный в 2026 году появится третий стартовый стол
На космодроме Восточный в 2026 г. планируется построить стартовый стол для ракет легкого класса, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Космодром развивается. Глобально на ближайший год – три стартовых стола. Это "Ангары-А5" тяжелая, "Союз-2" и легкого класса ракета», – сказал Баканов (цитата по «РИА Новости»).
В декабре 2025 г. на Восточный поставили два космических аппарата «Аист-2Т» № 1 и № 2. Аппараты доставил грузовой самолет Ил-76. После разгрузки контейнеры с «Аистами» и оборудованием перевезли на технический комплекс для подготовки к запуску.