Главная / Технологии /

В СПЧ заявили о высокой вероятности возобновления работы Telegram в России

Ведомости

Команда Telegram может выполнить требования Роскомнадзора и работа мессенджера будет восстановлена в РФ. Об этом заявил председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются», – сказал он (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что речь идет о требованиях «в части экстремизма» и «тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности» РФ. По его мнению, требования к Telegram являются «абсолютно адекватной повесткой», в команде мессенджера ее обсуждают.

10 февраля Роскомнадзор сообщил, что продолжит последовательные ограничения Telegram до исполнения мессенджером российского законодательства. Поводом стали нарушения в сфере противодействия терроризму и защиты персональных данных. После этого работа мессенджера была замедлена.

В Кремле заявляли, что администрация мессенджера Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями, хотя в приложении, как утверждается, зафиксировано большое количество потенциально опасного контента.

