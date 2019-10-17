Bentley Flying Spur: Приглашение в полет

Александр Губский / Ведомости

Place du Casino в Монте-Карло – одно из самых пафосных городских пространств в мире. Площадь, образованная 5-звездочным Hôtel de Paris (в котором только что завершилась реновация стоимостью 250 млн евро), казино и рестораном Café de Paris, постоянно заставлена автомобилями самых дорогих и престижных марок в мире. Компания Bentley решила добавить в этот пафос дополнительный градус и выбрала Hôtel de Paris базой для международной премьеры нового поколения седана Flying Spur. (Третьего, если считать c момента, когда британская марка стала частью Volkswagen Group.)

Светящиеся крылья

Первое, что нужно знать про новый Flying Spur, – у него новая, очень красивая эмблема, разработанная к 100-летию марки, которое Bentley отмечает в 2019 г. Теперь у представительских моделей марки – Flying Spur и, надо полагать, грядущего преемника лимузина Mulsanne – логотип на капоте будет трехмерный: Flying B, выдвигающаяся над капотом, получила крылышки, да не простые, а прозрачные, которые к тому же подсвечиваются в темноте. Выглядит очень эффектно! У спорткаров – купе и кабриолетов Continental GT и кроссоверов Bentayga – логотип остался прежний, двухмерный: буква B с крылышками с асимметричным числом перьев (10 и 11).

Разное оперение логотипа было придумано еще при Уолтере Бентли – чтобы сбить с толку изготовителей подделок. Но во времена, когда марка Bentley была частью компании Rolls-Royce, эта фишка была подзабыта. Например, у модели Bentley S1 Continental Flying Spur, построенной в 1958 г. лондонским ателье H.J.Mulliner, на логотипе по 10 перьев с каждой стороны.

Принято считать, что «ни один производитель карет не пережил появления автомобилей». Это неверное утверждение: пережили, и довольно надолго. Например, H.J.Mulliner, Park Ward, James Young сохранили независимость и продолжали строить кузова автомобилей на чужих шасси даже после Второй мировой войны (исторически каретные мастерские, позже переквалифицировавшиеся в кузовные ателье, базировались на севере Лондона). С 1955 по 1959 г. было построено 2927 Bentley S-серий с заводскими кузовами и 432 машины – с кузовами независимых ателье. Из них на долю H.J.Mulliner пришлось 217 автомобилей, стоили они в 2–2,5 раза дороже, чем серийные, – около 8000 фунтов стерлингов, что более чем в 10 раз превосходило среднюю годовую зарплату в стране.

Шпора воина

Стилистически (и этимологически!) нынешнее поколение Flying Spur ведет свое происхождение именно от модели с кузовом H.J.Mulliner, напоминает Bentley. Серийные Bentley S1 Continental были в основном двухдверными. Но управляющий директор H.J.Mulliner Артур Талбот Джонстоун (предки которого из шотландского приграничного клана Джонстоунов в Средние века немало пошумели в сопредельных английских графствах), решил построить на существующем шасси четырехдверный кузов для четырех пассажиров. И не просто дал автомобилю название, отсылающее к своему фамильному гербу – Flying Spur, – но изначально даже украсил его капот «летящей шпорой», а не «летящей В», свидетельствуют архивы компании.

Более 200 дорогущих машин, проданных в стране, залечивающей раны от разрушительной войны, – это был однозначный успех. (Видя спрос на Flying Spur, ателье James Young тоже начало делать четырехдверные версии на базе Bentley S1.)

По злой иронии судьбы именно S-серии было суждено стать последней моделью британской марки, для которой проектировали свои кузова независимые ателье. У Bentley T-серии, появившейся в 1965 г., все кузова были только заводские. К тому моменту H.J.Mulliner и Park Ward уже слились, а позже объединенная компания стала дочерним ателье Bentley, занимающимся кастомизацией интерьеров и экстерьеров серийных автомобилей.

Когда новый Flying Spur и седан 1958 г. поставили рядом, стало очень наглядно, к чему апеллировали дизайнеры современного автомобиля: рельефные задние крылья, вертикальная радиаторная решетка – преемственность налицо. Но, естественно, все сделано на ином техническом уровне. Например, кузов нового Flying Spur полностью алюминиевый, а острые грани на нем получаются благодаря дорогой технологии, которые использует только Bentley: панели нагреваются до температуры свыше 500 градусов Цельсия, а затем после длительного воздействия пресса с формой из них выдавливаются кузовные детали.

Полет нормальный

Удивительно, но на ездовой презентации Flying Spur британцы вовсе не педалировали тот факт, что их новый автомобиль является «самым быстрым седаном в мире». В ходу другие, экологические ценности? Но, кажется, пальма первенства по-прежнему за Bentley – как минимум среди одноклассников: по заявленной скорости разгона до 100 км/ч новый Flying Spur чуть уступает Mercedes-AMG S 65 – 3,8 с против 3,5 с, но по максимальной скорости – 333 км/ч – бьет и Mercedes, и Alpina B7.

Это потому, что Flying Spur получил силовую установку, коробку передач и элементы подвески от купе Continental GT – и вслед за купе седан с 12-цилиндровым двигателем мощностью 635 л. с. въехал в клуб избранных спорткаров, способных разгоняться быстрее 200 миль/ч. (Платформу, на которой построены Continental GT и Flying Spur, также используют Audi A8 и Porsche Panamera.)

Естественно, мы прокатились на Flying Spur по знаменитому кольцу у отеля Fairmont, прославленному ежегодными трансляциями гонки Formula 1, но движение в Монте-Карло ради нас перекрывать никто не стал, так что скорость оказалась совсем не формулической. Но и не московской: мы проехали 310 км по Лазурному берегу и Провансу со средней скоростью 49 км/ч, расход топлива составил 16,0 л/100 км.

Седан длиной 5,3 м не лишен спортивного азарта – драйву, помимо 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента, способствуют и роботизированная КПП с двойным сцеплением, и пневмоподвеска с трехкамерными амортизаторами. При этом Flying Spur, как и все современные Bentley, очень дружелюбен к водителю, и вести его можно, держа рулевое колесо двумя пальцами одной руки.

И естественно, новый седан дружелюбен к пассажирам, особенно задним: колесная база в третьем поколении Flying Spur выросла еще на 130 мм до 3194 мм, и теперь на задних сиденьях можно без проблем сидеть, закинув ногу за ногу. Естественно, эти сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем – всеми этими функциями можно управлять с сенсорного дисплея, расположенного за спинками передних сидений.

Вращающаяся центральная панель, уже ставшая знаменитой по купе и кабриолету Continental GT, в виде опции доступна и в Flying Spur. У нее три поверхности: с жидкокристаллическим экраном, с тремя аналоговыми приборами и гладкая деревянная. Последняя – для «цифрового детокса», как объясняет эту идею главный дизайнер Bentley Штефан Зилаф.

«Бриллиантовая» прострочка сидений – давняя фишка Bentley, но для Flying Spur третьего поколения дизайнеры и технологи придумали новую: ромбы стали пирамидами и украсили обшитые кожей панели дверей – Bentley утверждает, что это первые в мире элементы кожаной трехмерной отделки.

В виде опции для Flying Spur также предлагается холодильник на две бутылки шампанского. Которые почему-то убираются туда только в горизонтальном положении – что же делать с открытой бутылкой? Проверим на более детальном тесте в Москве. Заказы на новый Flying Spur уже принимаются, первые поставки в Россию – во II квартале будущего года.

Тест-драйв организован компанией Bentley Motors