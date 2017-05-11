«Балтика» пытается в китайском суде аннулировать регистрацию товарного знака местного пива

Пивоваренная компания «Балтика» (входит в датский концерн Carlsberg) подала иск в Пекинский суд по правам интеллектуальной собственности с целью аннулировать регистрацию товарного знака Kuyadom. Логотип пива под этой маркой схож до степени смешения с логотипом баночного пива «Балтика 3», «Балтика 7» и «Балтика 9», а значит, может вводить в заблуждение потенциальных покупателей, пояснил «Ведомостям» представитель российской компании. Таким образом «Балтика» пытается обжаловать отказ апелляционного совета Китая (Палата по пересмотру решений и разрешению споров, связанных с товарными знаками. – «Ведомости»), полученный в досудебном разбирательстве, отметил представитель российской компании. Денежной компенсации она, по его словам, не требует.

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