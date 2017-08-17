Carlsberg снизила продажи пива из-за ужесточения законодательства в России

Ограничение емкости пластиковой тары вместе с холодным летом и снижением доходов россиян в 2017 г. привели к сокращению всего российского рынка пива в первом полугодии М. Новиков / Ведомости

Один из крупнейших производителей пива в мире – датская Carlsberg Group в отчете за первое полугодие 2017 г. сообщила о снижении продаж на 4% по сравнению с первым полугодием 2016 г. до 56,7 млн гектолитров (гл). Одна из причин – законодательное ограничение объема пластиковой тары в России, которое введено, чтобы снизить потребление алкоголя. Запрет на производство пива в таре емкостью более 1,5 л действует с 1 января 2017 г., на розничную продажу – с 1 июля.

Carlsberg называет Россию своим крупнейшим рынком: на нее приходилось 16% в общей операционной прибыли группы в 2016 г., сообщала компания в презентации для инвесторов.

Продажи в регионе Восточная Европа, где на Россию приходится львиная доля бизнеса компании, снизились на 9% до 14,5 млн гл, несмотря на двузначный рост на Украине, в Белоруссии и Казахстане.

Ограничение емкости пластиковой тары вместе с холодным летом и снижением доходов россиян в 2017 г. привели к сокращению всего российского рынка пива в первом полугодии на 5%, сообщило российское подразделение датской группы – пивоваренная компания «Балтика». Продажа пива в России сокращается последние четыре года: по данным Росстата, в 2016 г. она составила до 780,6 млн дал (78,1 млн гл), или на 3,7% меньше, чем в 2015 г. Пивовары считают это следствием усиления госрегулирования отрасли.

Чтобы адаптироваться к изменениям и увеличить продажи в деньгах на российском рынке, компания изменила ценовую политику – повысила цену на пиво в пластиковых бутылках, пишет «Балтика», и такое пиво оказалось дороже, чем в среднем по рынку. Продажи Carlsberg в России упали, а доля на местном рынке сократилась до 32,2% против 34,5% на конец прошлого года. Продажа и, как следствие, доля рынка премиальных брендов, в том числе Carlsberg, Zatecky Gus, Tuborg, выросли, тогда как марок эконом-сегмента, среди которых «Большая кружка» и «Жигулевское», напротив, упали, пишет «Балтика». Правда, даже с 32,2%-ной долей рынка она по-прежнему остается отраслевым лидером России.

Но новая ценовая политика способствовала серьезному увеличению прибыли в России, констатирует Carlsberg. Чистая выручка всей группы Carlsberg выросла почти на 2% до 31,8 млрд датских крон ($5,1 млрд), операционная прибыль – на 20% до 4,1 млрд крон, в том числе благодаря укреплению рубля. Выручка компании в регионе Восточная Европа выросла на 16% до 5,5 млрд крон, операционная прибыль – на 39% до 1 млрд крон.

Пиво в больших пластиковых бутылках было востребовано у потребителя из-за доступной цены и удобства упаковки, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Пока производителям не удалось перераспределить продажи, приходившиеся на большие пластиковые бутылки, отмечает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям «Сан инбев» (российская «дочка» бельгийской Anheuser-Busch InBev) Ораз Дурдыев. «История, в которой нас активно убеждали, что вместо 2,5 л потребитель купит две бутылки по 1,5 л, оказалась утопией, как мы и предполагали», – сетует он. Это привело лишь к тому, что рынок снова серьезно сократился – хотя в 2016 г. он впервые за 10 лет стабилизировался.

Anadolu Efes и Heineken также сообщали о сокращении продаж на российском рынке в первом полугодии, в том числе из-за ограничений на емкость пластиковой тары. Из-за усиления регулирования все больше растет доля нелегального производства, указывает директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов.

В 2017 г. «Балтика» прогнозирует падение рынка на 5% в сравнении с 2016 г., говорит вице-президент компании Алексей Кедрин. Чтобы изменить ситуацию, необходимо совершенствовать законодательство с учетом особенностей производства, оборота, хранения разных видов алкогольных напитков, считает он.

Необходимо принципиально новое законодательство с более мягким регулированием для пивного рынка, говорит и представитель Союза российских пивоваров.