UC Rusal может выплатить дивиденды впервые за пять лет

UC Rusal может выплатить дивиденды впервые за пять летКомпания хочет повысить акционерную стоимость на фоне обсуждаемого слияния с «Норникелем»
Совет директоров крупнейшего российского производителя алюминия UC Rusal впервые с 2017 г. рекомендовал выплатить дивиденды. За первую половину 2022 г. акционеры могут получить $0,02 на акцию, общий объем выплат составит около $304 млн, сообщила компания 30 августа.
«Текущая геополитическая ситуация и законодательные изменения в различных юрисдикциях могут повлиять или задержать получение денежных средств. Средства поступят в долларах или эквиваленте в рублях на дату выплаты», – отмечается в сообщении. UC Rusal указывает, что «ищет пути для надлежащего выполнения своих обязательств», в этом отношении и опубликует дополнительную информацию «по мере необходимости».
«Ведомости» направили запрос в UC Rusal.
На фоне новости об одобрении дивидендов акции UC Rusal на Московской бирже выросли в начале торгов 30 августа на Московской бирже на 3,7% к закрытию предыдущей сессии до 51 руб. за бумагу. На 14.30 мск их стоимость незначительно снизилась до 49,9 руб. за акцию.
На Гонконгской бирже в начале торгов акции UC Rusal также выросли на 3,6% до 3,85 гонконгского доллара ($0,49), на 14.30 мск стоимость еще поднялась до 3,95 гонконгского доллара ($0,5).
Ранее вопрос о выплате дивидендов, который неоднократно поднимала компания Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров (контролирует 25,72% UC Rusal), не удавалось продавить через совет директоров алюминиевого гиганта, в котором доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США независимые директора.
В сентябре 2021 г. Sual Partners распространяла заявление, в котором заявила о необходимости вернуться к практике выплаты дивидендов, прерванной в 2017 г. По подсчетам Sual, с 2019 г. по первое полугодие 2021 г. включительно UC Rusal должен был выплатить акционерам $904,5 млн дивидендов. «Отказывая акционерам в распределении прибыли, UC Rusal в то же время совершает сомнительные инвестиции и приобретает неэффективные и не относящиеся к основной деятельности активы», – говорилось в заявлении («Ведомости» писали об этом 10 сентября 2021 г.).
UС Rusal тогда посчитал заявления Sual «лишенными оснований» и объяснял, что «продолжает фокусироваться на сокращении долговой нагрузки», связанной с приобретением доли в «Норильском никеле», а также готовится к реализации программы масштабной перестройки алюминиевых заводов в Сибири, которая оценивается в 380 млрд руб.
За I полугодие 2022 г. UC Rusal увеличил EBITDA на 37% к аналогичному периоду 2021 г., до $1,8 млрд, выручка выросла на 31% до $7,153 млрд, чистая прибыль снизилась на 17% до $1,68 млрд. Чистый долг на конец I полугодия вырос на 19% к концу предыдущего периода до $5,8 млрд, следует из данных компании.
Как писали «Ведомости», из-за ограничений, введенных после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, в большей степени пострадали предприятия черной металлургии. По данным Минпромторга, санкционные ограничения ЕС, введенные в марте 2022 г., затронули экспорт 3,9 млн т готового проката (листового и сортового), 0,2 млн т трубной продукции и 0,7 млн т стальной заготовки, что в стоимостном выражении составило около $3,7 млрд. По данным ФТС, в 2021 г. российские металлурги поставили в Европу 8,5 млн т стального проката на $7,36 млрд. Из-за закрытия европейского экспорта ведущие компании сектора – «Северсталь», ММК, НЛМК, Evraz – существенно снизили объемы производства, а экспорт стальной продукции во II квартале текущего года снизился на 20%.
Цветной металлургии России санкции почти не коснулись. Тем не менее большинство крупных производителей цветмета начали испытывать сложности с поставками сырья и перестраиванием логистических цепочек. В частности, в I полугодии UC Rusal сталкивался со сложностями в поставках глинозема из-за остановки на Украине Николаевского глиноземного завода, а также из-за отказа Австралии экспортировать сырье в Россию. Минпромторг в проекте стратегии развития металлургии дает оптимистичный прогноз развития алюминиевой промышленности: к 2030 г. выпуск алюминия вырастет на 14-35% до 3,4-3,9 млн т в сравнении с 2021 г., экспорт – на 31–38% до 3,4–3,9 млн т («Ведомости» писали об этом 9 августа).
В начале июля UC Rusal и «Норникель» вернулись к давней идее слияния компаний. Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК пояснял, что это позволило бы «диверсифицировать акционерную базу и повысить стабильность при введении санкций». При этом бизнесмен подчеркивал, что производственной синергии между компаниями он не видит, но их слияние позволит создать «национального чемпиона» («Ведомости» писали об этом 28 июля).
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев считает, что именно грядущим слиянием компаний обусловлено желание UC Rusal заплатить дивиденды. Таким образом, алюминиевая компания, по его мнению, стремится повысить свою капитализацию. Он также допускает, что была учтена позиция Sual Partners. Это мнение разделяет главный аналитик «Открытие инвестиций» по российскому рынку акций Алексей Павлов, который называет рекомендацию о выплате дивидендов компромиссом между крупнейшими акционерами En+ Group и Sual Partners.
«Сам по себе факт возвращения к выплатам после пятилетнего перерыва означает, что есть повышенная вероятность выплат и в будущем. Это может стать хорошим долгосрочным драйвером для стоимости акций», – полагает Пучкарев.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров добавляет, что помимо решения о выплате дивидендов, инвесторы будут обращать внимание на динамику цен на алюминий во втором полугодии, а также на общую макроэкономическую ситуацию. Павлов осторожно оценивает перспективы выплаты дивидендов UC Rusal в конце 2022 г. «Ситуация будет во многом зависеть как от глобальной конъюнктуры, так и от тех бизнес–реалий, в которых окажется UC Rusal», – говорит он.
Мировые цены на алюминий в марте текущего года после начала СВО обновили исторические максимумы, достигнув потолка в $3984 за 1 т (+20% к уровню 23 февраля), следует из данных Лондонской биржи металлов (LME). Но во втором квартале 2022 г. цены на цветные металлы в мире упали на 24% и достигли уровня марта 2021 г. Это стало первым квартальным снижением индекса с начала пандемии коронавируса и сильнейшим с 2008 г., когда падение достигло 30–40% («Ведомости» писали об этом 3 августа).
Текущие котировки на алюминий на LME находятся на уровне $2493/т (+2,5% к предыдущей сессии).