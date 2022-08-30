UC Rusal может выплатить дивиденды впервые за пять лет

Цветной металлургии России санкции почти не коснулись. Тем не менее большинство крупных производителей цветмета начали испытывать сложности с поставками сырья и перестраиванием логистических цепочек. В частности, в I полугодии UC Rusal сталкивался со сложностями в поставках глинозема из-за остановки на Украине Николаевского глиноземного завода, а также из-за отказа Австралии экспортировать сырье в Россию. Минпромторг в проекте стратегии развития металлургии дает оптимистичный прогноз развития алюминиевой промышленности: к 2030 г. выпуск алюминия вырастет на 14-35% до 3,4-3,9 млн т в сравнении с 2021 г., экспорт – на 31–38% до 3,4–3,9 млн т («Ведомости» писали об этом 9 августа).