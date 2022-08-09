Минпромторг предрек цветной металлургии бурный рост в 2025-2030 годах

Минпромторг предрек цветной металлургии бурный рост в 2025-2030 годахТакой сценарий возможен только при агрессивном наращивании экспорта
Выпуск цветных металлов в России к 2030 г. может не только восстановиться до докризисного уровня, но и значительно превзойти показатели 2021 г. Такой прогноз описан в подготовленном Минпромторгом проекте стратегии развития металлургии до 2030 г., с которым ознакомились «Ведомости».
Как сообщали «Ведомости» 8 августа, в актуальном варианте проекта стратегии для развития отрасли предложено два сценария – базовый и консервативный (более пессимистический). Согласно базовому сценарию, производство алюминия в России к 2030 г. может составить 5,3 млн т (+35% к 2021 г.), меди – 1,1 млн т (+19%), цинка – 410 000 т (рост в 2,1 раза), никеля – 280 000 т (+45%).
Из документа следует, что рост будет обеспечен преимущественно за счет увеличения экспорта алюминия на 38% до 3,9 млн т, меди – на 50% до 930 000 т, никеля – на треть до 260 000 т, цинка – более чем в 150 раз до 155 000 т (против 1000 т в 2021 г.). Эксперты Минпромторга ждут просадки поставок за рубеж цветных металлов в период 2022-2023 гг. из-за антироссийских санкций, затем они начнут постепенно восстанавливаться.
Консервативный сценарий также предусматривает рост производственных показателей по сравнению с 2021 г. по алюминию, никелю и цинку, но более скромный. В нем выпуск алюминия в стране к 2030 г. увеличится на 14% до 4,3 млн т, никеля – на 19% до 240 000 т, цинка – на 7% до 210 000 т. При этом производство меди может снизиться сразу на 36% до 750 000 т. При реализации консервативного сценария экспорт алюминия увеличится на 31% до 3,4 млн т, меди – на 12% до 530 000 т, никеля – на 22% до 222 000 т, цинка – в 25 раз до 25 000 т.
В проекте поясняется, что мировой рынок алюминия сейчас находится «в зоне турбулентности» из-за риска очередной вспышки коронавируса и возможных ограничений из-за пандемии. При этом спрос на глобальном рынке меди «будет определяться доступностью сырья», на рынке никеля – потребностями производителей электромобилей и аккумуляторов для них.
В прогнозе также отмечается, что мощности в цветной металлургии РФ «избыточны по большей части металлов» (за исключением цинка. – «Ведомости»). «Поэтому ключевым направлением развития [до 2030 г.] остается экспорт продукции, что приводит к необходимости использования на этом направлении всего комплекса мер государственной поддержки», – говорится в документе.
В Минпромторге не ответили на запрос «Ведомостей».
Сектор цветной металлургии России в отличие от производителей чермета практически не затронули антироссийские санкции после начала 24 февраля СВО на Украине. Тем не менее большинство крупных производителей начали испытывать сложности с поставками сырья. В частности, крупнейший российский производитель алюминия UC Rusal столкнулся с трудностями в поставках глинозема из-за остановки на Украине Николаевского глиноземного завода, а также из-за отказа Австралии экспортировать сырье в Россию.
Мировой рынок меди в первом полугодии 2022 г. сначала отреагировал на СВО ростом цен до $10 730/т в марте (+8% к февралю). Затем цены резко снизились (на 28% до $7000/т) на фоне опасений дефицита из-за снижения деловой активности в Китае и вспышки коронавирусной инфекции («Ведомости» писали об этом 3 августа). Мировые цены на алюминий и никель в марте текущего года после начала СВО также обновили исторические максимумы, достигнув потолка в $3984 за 1 т (+20% к уровню 23 февраля) и $42 990 за 1 т (+72%) соответственно, стоимость цинка в марте выросла почти на 15% до $4248, следует из данных Лондонской биржи металлов (LME).
Во II квартале 2022 г. цены на цветные металлы в мире упали на 24% и достигли уровня марта 2021 г. Это стало первым квартальным снижением индекса с начала пандемии коронавируса и сильнейшим с 2008 г., когда падение достигало 30–40%. Текущие котировки на медь находятся на уровне $7987/т, алюминий стоит на LME $2445/т, никель – $21685/т , цинк – $3445/т.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев в целом согласен с тем, что рост выпуска цветных металлов в России может быть обеспечен не за счет роста внутреннего потребления, а за счет экспорта.
Глобальные процессы декарбонизации могут обеспечить кратный рост спроса на цветные металлы, поясняет он. Эксперт добавляет, что хотя формального запрета на поставки российских цветных металлов в ЕС и США нет, «сохраняются сложности с транспортировкой, страхованием грузов, оплатой товара». «Это приводит к смещению географии поставок в сторону Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые более лояльно относятся к России», – добавляет он.
С этим согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Он говорит, что осуществлению планов по наращиванию экспорта продукции цветной металлургии в восточном направлении могут помешать сложности с логистикой. Пучкарев также добавляет, что в текущем году на экспорт давит крепкий рубль. «Но это локальная проблема, которая в ближайшие год-два может стать неактуальной при восстановлении импорта», – считает он.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин скептически оценивает перспективы роста экспорта российских цветных металлов на ближайшие годы. Он поясняет, что прогнозы Минпромторга строятся, исходя из продолжения увеличения спроса на мировых рынках. «Например, спрос на рынке алюминия в основном формирует Китай, который в будущем может сократить или вовсе отказаться от покупок российского металла на фоне собственного избыточного производства», – поясняет он.
Гришунин считает наиболее реалистичным консервативный сценарий, заложенный в проект стратегии. С этим согласен собеседник «Ведомостей» в одной из российских компаний отрасли. Он поясняет, что спад, который ожидается в 2022-2023 гг., вряд ли получится «отыграть» к 2030 г. из-за медленного восстановления внутреннего спроса и экспорта.