Минпромторг предрек цветной металлургии бурный рост в 2025-2030 годах

Консервативный сценарий также предусматривает рост производственных показателей по сравнению с 2021 г. по алюминию, никелю и цинку, но более скромный. В нем выпуск алюминия в стране к 2030 г. увеличится на 14% до 4,3 млн т, никеля – на 19% до 240 000 т, цинка – на 7% до 210 000 т. При этом производство меди может снизиться сразу на 36% до 750 000 т. При реализации консервативного сценария экспорт алюминия увеличится на 31% до 3,4 млн т, меди – на 12% до 530 000 т, никеля – на 22% до 222 000 т, цинка – в 25 раз до 25 000 т.