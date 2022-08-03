«Норникель» в 2022 году увеличил прибыль и нарастил долги

В отчете отмечается, что эффект роста цен на основные цветные металлы, а также рост объема производства компании в январе – июне были нивелированы падением цен на палладий и сокращением объемов продаж из-за нарушения логистических цепочек. EBITDA «Норникеля» упал по итогам шести месяцев на 16% до $4,8 млрд на фоне роста себестоимости производства продукции, вызванного дополнительными расходами на персонал и увеличением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом чистая прибыль увеличилась год к году на 18% до $5,1 млрд за счет укрепления курса рубля и переоценки долговых обязательств в иностранной валюте, сообщила компания. Чистый долг «Норникеля» вырос вдвое до $10 млрд из-за снижения FCF (свободного денежного потока) и выплаты дивидендов за 2021 г. на общую сумму $6,2 млрд. Соотношение чистый долг/EBITDA составило комфортные 1,1.