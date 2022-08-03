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«Норникель» в 2022 году увеличил прибыль и нарастил долги

Но сектор цветной металлургии в РФ чувствует себя лучше, чем сталелитейные компании
Николай Николаев Инга Сангалова
В конце июля компания обнародовала операционные результаты за первое полугодие 2022 г., сообщив о росте производства никеля на 26% до 99 951 т / Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Выручка ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина по МСФО за первое полугодие 2022 г. составила $9 млрд, практически не изменившись к прошлогоднему показателю. Об этом сообщается в отчете компании, опубликованном 2 августа. «Норникель» первым из крупнейших российских компаний цветной металлургии обнародовал финансовые итоги за первое полугодие.

В отчете отмечается, что эффект роста цен на основные цветные металлы, а также рост объема производства компании в январе – июне были нивелированы падением цен на палладий и сокращением объемов продаж из-за нарушения логистических цепочек. EBITDA «Норникеля» упал по итогам шести месяцев на 16% до $4,8 млрд на фоне роста себестоимости производства продукции, вызванного дополнительными расходами на персонал и увеличением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом чистая прибыль увеличилась год к году на 18% до $5,1 млрд за счет укрепления курса рубля и переоценки долговых обязательств в иностранной валюте, сообщила компания. Чистый долг «Норникеля» вырос вдвое до $10 млрд из-за снижения FCF (свободного денежного потока) и выплаты дивидендов за 2021 г. на общую сумму $6,2 млрд. Соотношение чистый долг/EBITDA составило комфортные 1,1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных