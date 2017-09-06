Роспотребнадзор предложил отказаться от термина «безалкогольное пиво»

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проблема скрытой рекламы пива заключается не только в некорректной подаче информации, но и в применении самого термина «пиво» к продукту, который таковым не является, рассказала она «РИА Новости».

По ее словам, необходимо отрегулировать определение технического регламента. «Если это безалкогольный напиток, то почему он называется пивом? Пиво — это результат брожения, брожения безалкогольного быть не должно. Это то, что хотелось бы отрегулировать в техническом регламенте», — пояснила она в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, терминология - одна из главных проблем скрытой рекламы пива.

«Нужно разобраться, мы ставим эту задачу перед сообществом, и то, что этот вопрос сегодня обсуждается так громко, это хорошо, это свидетельство зрелости общества», — подчеркнула она.