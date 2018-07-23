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Около 6000 клиентов «Натали турс» потребовали вернуть им деньги

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Примерно 6000 заявлений получил туроператор «Натали турс» от клиентов на возврат денег по несостоявшимся турам. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс». По ее словам, об этом сказал гендиректор компании Владимир Воробьев на встрече с клиентами и турагентами.

«Натали турс» начала выплачивать компенсации туристам за несостоявшиеся туры в начале июля, когда было выплачено около 800 000 руб. Больше туроператор никаких выплат не делал, уточняет «Интерфакс». Все туристы компании вернулись из поездок: последние прилетели 22 июля.

О проблемах «Натали турс» стало известно в конце июня, когда компания объявила об отмене чартерных рейсов. Позже туроператор отменил все путевки, даже оплаченные. Всего компания продала 10 000 туров с вылетом до 1 октября на сумму около $15 млн. Финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим, предупреждала Тюрина ранее.

«Натали турс» застрахована на 150,5 млн руб. по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и еще на 5,9 млн руб. в фондах его персональной ответственности, сообщал Ростуризм. Однако страховая выплачивает деньги после официального прекращения деятельности, «Натали турс» о прекращении деятельности пока не объявляла.

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Бизнес
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Минтранс намерен обязать оператора «Платона» менять устройства каждые три года

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Минтранс России предложил обязать пользователей системы «Платон» контролировать срок службы бортовых устройств, по данным которых рассчитывается плата за проезд, а оператора «Платона» - менять их каждые три года. Сведения о подготовке такого постановления правительства Минтранс разместил на портале regulation.gov.ru.

Просроченные бортовые устройства грузовиков «могут передавать недостоверные данные о движении транспортных средств», отмечает Минтранс. «Срок службы таких устройств составляет три года и обусловлен сроком действия установленных в нем средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами», - поясняет Минтранс.

Если законопроект поддержат заинтересованные ведомства, он может вступить в силу в сентябре 2018 г.

Оператором системы «Платон» является компания «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС). Сейчас у АО «РТ-инвест» (входит в «Ростех») 50% РТИТС, у Игоря Ротенберга - 23,5%, у гендиректора «РТ-инвеста» Андрея Шипелова 19%, у гендиректора самой РТИТС Антона Замкова - 7,5% в уставном капитале компании.

По данным РТИТС, российским перевозчикам выдано более 770 000 бортовых устройств. Устройства выдаются бесплатно, однако имеют залоговую стоимость около 7000 руб. В этом году индексация тарифа «Платона» (сейчас - 1,90 руб. за 1 км) перенесена на 1 июля 2019 г. Плату обязаны вносить собственники транспортных средств с разрешенной массой более 12 т независимо от фактической массы груза.

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Бизнес
Новости

Крупнейший производитель бриллиантов перевезет 200 слонов из ЮАР в Мозамбик

Ведомости
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Южно-африканская De Beers начала перевозить слонов из своего природного заповедника Venetia Limpopo в Южной Африке в Мозамбик. Об этом говорится в сообщении компании.

Это одно из крупнейших перемещений слонов в Южной Африке, уточняется в сообщении De Beers. Цель – восстановить популяцию слонов в Мозамбике, которая сильно пострадала из-за 15-летней гражданской войны.

В парке Venetia Limpopo площадью 32 га сейчас проживает более 270 слонов, они могут нанести значительный ущерб экосистеме, отмечает De Beers. При этом национальный парк Zinave в Мозамбике имеет площадь 408 000 га, а слонов там осталось всего 60, добавляет компания.

Перевозить слонов De Beers поможет фонд Peace Parks, который проследит за тем, чтобы социальные группы слонов не нарушались и животные прижились в новой среде. Затраты на этот проект De Beers не раскрывает, однако известно, что компания выделит $500 000 в течение пяти лет на борьбу с браконьерством. «Нет большего символа Африки, чем величественный слон. Помочь их будущему в Мозамбике и добиться того, чтобы другие животные в нашем заповеднике Venetia Limpopo процветали, – это то, чем может гордиться каждый сотрудник De Beers», – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Брюса Кливера.

De Beers – крупнейший производитель бриллиантов в мире. У компании два акционера: Anglo American plc (85%) и правительство Ботсваны (15%). В De Beers работает более 20 000 человек.

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Политика
Новости

Путин рассказал Лукашенко о «нюансах» встречи с Трампом

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко пригласил президента Белоруссии приехать в Россию, а также рассказал о деталях своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщил официальный сайт президента Белоруссии.

«Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча двух лидеров, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи», – отмечается на белорусском сайте.

Обсуждая международную повестку, лидеры говорили о российско-американских отношениях, в том числе об итогах саммита Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля. «Российский лидер проинформировал Александра Лукашенко о нюансах состоявшейся встречи. Основное внимание в ходе разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 г.», – написано на сайте президента Белоруссии.

Сообщение сайта Кремля о разговоре президентов уложилось в одну фразу: «Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы».

В понедельник Дональд Трамп в очередной раз заявил, что встреча с Путиным была успешной и не нанесла ущерба интересам США. «Когда вы слышите, как фейковые новости негативно освещают мою встречу с президентом Путиным и говорят, что я что-то "сдал", знайте, я ни в чем не уступал; мы говорили только о будущей выгоде для обеих стран», – написал он в Twitter.

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Политика
Новости

Приставы предложили обязать работодателей сообщать о должниках по алиментам

Ведомости
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Судебные приставы предложили не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождению, а работодателям - проверять соискателей на наличие таких долгов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

«Надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников. Пока не погасишь (долг по алиментам), будь добр перемещаться пешком», - пояснил Аристов позицию ФССП. По мнению руководителя ФСПП, должнику нет смысла обучаться вождению, если нет возможности приобрести автомобиль, отмечает ТАСС.

По словам Аристова, соответствующий законопроект разрабатывает Минюст. Он уже одобрен руководителем МВД Владимиром Колокольцевым, предложившим применять аналогичные меры не только в адрес должников по алиментам, указывает агентство. «Мы предлагаем рассмотреть возможность обязательного информирования работодателем нас о трудоустройстве на работу должника, в том числе должника по алиментам», - пояснил директор ФССП.

Аристов отметил, что таким образом приставы смогут узнать о приеме должника на работу после уведомления Пенсионного фонда по запросу после первой зарплаты должника. «Поэтому мы полагаем, что как только работодатель обнаружил должника, сообщает судебным приставам, можно по электронной почте», - подытожил он.

Авто
Новости

Котировки Teslа упали на новости о требовании возврата платежей поставщиками

Ведомости
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Котировки производителя электромобилей Tesla упали более чем на 4% перед открытием торгов на новости о том, что компания требовала от поставщиков возврата платежей, пишет Reuters. Аналитики считают это очередным признаком того, что компании Илона Маска начинает не хватать средств.

Сегодня The Wall Street Journal написала, что Tesla попросила поставщиков о ретроактивном возврате платежей – некоторых даже за 2016 год. Само по себе агрессивное давление автосборщиков на производителей автокомпонентов под будущие проекты не является чем-то необычным в автомобилестроении, но требование возврата задним числом наcтораживает, пишет WSJ со ссылкой на мнение экспертов. Сама компания назвала требование «инвестицией в долгосрочный рост обоих партнеров».

Также, по данным газеты, в письмах содержалась просьба помочь сделать Tesla прибыльной, но это подтвердили не все адресаты. Tesla обещала инвесторам выйти в прибыль во втором полугодии 2018 г. после убытка в $710 млн в первом полугодии. Илон Маск написал в Twitter, что ретроактивная прибыль в квартальной отчетности учтена не будет: «Было бы неверно применять прошлую экономию к текущему кварталу».

В настоящее время Tesla активно увеличивает расходы, разворачивая серийное производство массового электромобиля Tesla 3. На конец I квартала, в котором компания потратила $1 млрд, у нее оставалось $3,2 млрд наличных. Эксперты опасаются, что новые финансовые вливания понадобятся Tesla еще до конца года.

Сегодняшнее падение котировок лишило Tesla порядка $2,3 млрд рыночной капитализации. В середине июня компания объявила о скором увольнении около 9%, или более 4000, сотрудников в США.

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Политика
Новости

В центре Москвы загорелось здание детского сада

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В понедельник в центре Москвы загорелась крыша детского сада, расположенного во дворах на Тверской улице. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

По данным агентства на 15:15 мск, пожарные приступили к тушению. Внутри людей нет, а здание находится на ремонте, уточняет «Интерфакс». В то же время агентство городских новостей «Москва» передает, что дети и сотрудники детского сада были эвакуированы, информации о пострадавших нет.

#пожар #цао #москва

Публикация от Елена Солодюк (@elena.isolo)

«Сообщение о возгорании по адресу ул. Садовая-Триумфальная, д. 6, поступило в 15:02, в 15:18 горение было ликвидировано», – рассказали агентству городских новостей «Москва» в ГУ МЧС по Москве. При этом, по данным «РИА Новости», пожар произошел в соседнем здании по адресу Тверская, д. 28, стр. 3. Согласно сайту департамента образования Москвы, там находится дошкольное отделение школы №2054. В объявлении, опубликованном на сайте в начале июня, говорится, что в здании будет проводиться ремонт.

ГУ МЧС по Москве сообщил, что в 15:02 мск поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Тверская, д. 28, корп. 3. При этом когда пожарные прибыли к месту вызова, они обнаружили, что горит кровля соседнего двухэтажного здания, находящегося на ремонте, говорится в сообщении. Там же уточняется, что 15:18 мск пожар был ликвидирован, площадь возгорания составила около 20 кв. м. Информации о пострадавших нет.

Политика
Новости

«Роскосмос» попросил Счетную палату о новой проверке

Ведомости
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«Роскосмос» попросил Счетную палату вновь прийти с проверкой в госкорпорацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Мы планируем работать совместно. Проверка возможна в ближайшее время. Нам важен профессиональный опыт и рекомендации Счетной палаты», – уточнил собеседник госкорпорации. Представитель Счетной палаты, в свою очередь, сообщил, что аудиторы получили запрос госкорпорации и рассматривают его.

Собеседник «Интерфакса» напомнил, что у аудиторов есть утвержденный план проверок, и включение дополнительных пунктов изучается отдельно, исходя из их целесообразности.

Ранее Счетная палата сообщила о нарушениях в «Роскосмосе» на 760 млрд руб. О результатах проверки в конце июня рассказал председатель надзорного органа Алексей Кудрин. Он отмечал, что к деятельности «Роскосмоса» относятся более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 г. «В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела», – говорил Кудрин.

Кроме того, Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) по делу о госизмене. Позже директор аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон подал в связи с ними в отставку.

Бизнес
Новости

Аэропорт «Шереметьево» назвал причины перебоев с доставкой багажа

Ведомости
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Пресс-служба московского аэропорта «Шереметьево» подтвердила наличие перебоев с отправкой багажа, пишет «Интерфакс». Проблемы относятся только к трансферным пассажирам, подчеркивает аэропорт. «Делаем все необходимое для восстановления штатной работы автоматизированной системы доставки багажа. Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами. Сожалеем о возникших неудобствах и приносим извинения пассажирам», – сказал сотрудник пресс-службы.

Накануне более сотни пассажиров «Аэрофлота» не смогли получить багаж в аэропорту Иркутска после прилета из «Шереметьево». Сотрудник аэропорта Иркутска назвал причиной сбой в системе сортировки багажа: рейсы прилетают в Иркутск без багажа, «и возникают вопросы на выдаче». С подобными проблемами столкнулись и пассажиры рейса Москва – Новокузнецк.

«Аэрофлот» подтвердил проблемы с отправкой багажа из базового аэропорта «Шереметьево». «В связи с перебоями в работе системы транспортировки багажа аэропорта "Шереметьево" возникли проблемы, связанные с отправкой багажа пассажиров, вылетавших или следовавших через аэропорт "Шереметьево" трансфером. В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа», – говорится в сообщении авиаперевозчика.

На региональных ресурсах ранее появилась информация, что проблемы с багажом в «Шереметьево» связаны со вводом нового терминала B, который не связан багажной лентой с другими терминалами.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

Политика
Новости

Reuters рассказал о встречах Бутиной с представителями минфина США и ФРС

Ведомости
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Россиянка Мария Бутина, которая сейчас находится под арестом в США, в 2015 г. встречалась с заместителем председателя ФРС Стэнли Фишером и заместителем министра финансов США Нейтаном Шитсом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и доклад аналитического центра в Вашингтоне. По данным агентства, на этих встречах также присутствовал Александр Торшин, который на тот момент был зампредом ЦБ. Они обсуждали экономические отношения США и России при администрации бывшего президента Барака Обамы, добавляет Reuters.

Эти встречи свидетельствуют о том, что Бутина пыталась наладить более широкий круг контактов с американскими «политическими лидерами и группами интересов», делает вывод Reuters. Адвокат задержанной россиянки Роберт Дрисколл сказал агентству, что не располагает деталями об этих встречах Бутиной.

Фишер подтвердил агентству факт встречи с Торшиным и его переводчиком, однако не смог вспомнить подробности. Он лишь уточнил, что разговор касался «состояния российской экономики» и должности Торшина на посту зампреда ЦБ. Шитс отказался от комментариев, добавляет Reuters.

О задержании россиянки Бутиной стало известно 16 июля. Американские власти обвиняют ее в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации и в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Бутина отказалась признать вину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал освободить Бутину. Он назвал обвинения сфабрикованными.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Финансы
Новости

В Центробанке сменится директор департамента финансовых технологий

Ведомости
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В Банке России сменится директор департамента финансовых технологий, говорится в сообщении регулятора. В нем уточняется, что Алиса Мельникова покинет этот пост с 24 июля.

В сообщении уточняется, что топ-менеджер ЦБ покидает должность в связи с решением «продолжить карьеру вне Банка России». Исполняющим обязанности директора департамента финансовых технологий регулятора назначен ее заместитель Иван Зимин.

Мельникова руководила департаментом с 3 июля 2017 г. На момент ее назначения подразделение называлось «департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов». До прихода в ЦБ она возглавляла компанию «Сбербанк-технологии».

10 крупнейших банков континентальной Европы

Недвижимость
Новости

Ипотечные кредиты дольщиков Urban Group могут быть рефинансированы

Ведомости
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Компания «Дом.рф» разрабатывает программу рефинансирования ипотечных кредитов дольщикам подмосковного застройщика Urban Group, заявил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Александр Плутник.

По словам Плутника, многие дольщики брали ипотечные кредиты по ставке 12% и выше. «Платежи могут быть снижены до сегодняшней рыночной ставки в 9,5%», – сказал Плутник, отметив, что ситуация у всех дольщиков разная и решение по каждому договору долевого участия будет приниматься отдельно.

В конце мая девелопер приостановил продажи недвижимости в своих жилых комплексах. В ходе консультаций при участии Минстроя, Фонда защиты прав дольщиков и правительства Московской области было решено, что жилые объекты будут достроены силами фонда, а достройка соцобъектов профинансируется из областного бюджета.

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