«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
«Арсенал» потерпел поражения в последних семи матчах во всех турнирах. 29 ноября футболисты лондонского клуба проиграли немецкому «Айнтрахту» (1:2) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Sports.ru отмечает, что это худшая серия команды за 27 лет.
Эмери, ранее тренировавший московский «Спартак», возглавил «Арсенал» в мае 2018 г. На этом посту он сменил Арсена Венгера, который тренировал клуб в течение 22 лет. Ранее Эмери тренировал также ПСЖ и «Севилью».
Основным владельцем «Арсенала» является американский бизнесмен Стэн Кронке. До лета 2018 г. совладельцем лондонского клуба был также российский миллиардер Алишер Усманов, но он решил продать свою долю Кронке, так как за годы владения «Арсеналом» не смог получить контрольный пакет. Financial Times отмечала, что, несмотря на 30%-ный пакет акций, у Усманова никогда не было места в совете директоров клуба. Сам бизнесмен отказывался комментировать газете эту информацию.