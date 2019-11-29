«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Основным владельцем «Арсенала» является американский бизнесмен Стэн Кронке. До лета 2018 г. совладельцем лондонского клуба был также российский миллиардер Алишер Усманов, но он решил продать свою долю Кронке, так как за годы владения «Арсеналом» не смог получить контрольный пакет. Financial Times отмечала, что, несмотря на 30%-ный пакет акций, у Усманова никогда не было места в совете директоров клуба. Сам бизнесмен отказывался комментировать газете эту информацию.