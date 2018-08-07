Усманов согласился продать долю в Arsenal основному владельцу футбольного клуба

Алишер Усманов – давний фанат футбола. На фото: VIP-трибуна стадиона «Лужники» в 2009 г. Григорий Сысоев / РИА Новости

Американский бизнесмен Стэн Кронке, которому принадлежит 67% английского футбольного клуба Arsenal, купит 30% клуба у российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом говорится в сообщении компании KSE, через которую Кронке управляет клубом. «Ведомости» направили запрос о комментарии представителю Усманова и ожидают ответа.

В сообщении уточняется, что американский бизнесмен намерен получить и оставшиеся доли независимых акционеров. Ранее он получил соответствующее безотзывное согласие на сделку от Усманова, отмечает Reuters. По информации Financial Times, Кронке заплатит Усманову за долю в клубе 550 млн фунтов ($712 млн) наличными. Forbes оценивает состояние российского бизнесмена в $12,5 млрд, американского – в $8,3 млрд.

В результате сделки клуб будет оценен в 1,8 млрд фунтов ($2,3 млрд). Это немного больше, чем в октябре 2017 г., когда Усманов отказался продать Кронке свою долю за 525 млн фунтов ($680 млн). Тогда российский бизнесмен говорил, что она важна для защиты интересов Arsenal и его болельщиков. Однако, несмотря на 30%-ный пакет акций, у Усманова никогда не было места в совете директоров клуба, и это осложняло продажу его доли какой-либо из других заинтересованных сторон, отмечает FT.

Два крупнейших акционера клуба английской премьер-лиги боролись за контроль над клубом много лет, и оба пытались выкупить доли друг у друга. В июле FT со ссылкой на источники сообщила, что Усманов начал активно изучать возможность продажи своего пакета.

Собеседники издания указывали, что предприниматель убедился в невозможности купить контрольный пакет клуба у Кронке и стремится выйти из актива. Сам бизнесмен отказывался тогда комментировать газете эту информацию. До этого российский миллиардер неоднократно предлагал Кронке сделку, но тот отказывался от переговоров. Ранее он также говорил, что хотел бы продать пакет любому покупателю, разделяющему его взгляды на развитие клуба, но не Кронке.

Усманов получил акции Arsenal еще в 2007 г. Со временем российский бизнесмен стал держателем второго по величине пакета. В апреле 2017 г. он обратился к Кронке с предложением приобрести его 67%-ную долю в «Арсенале» за $1,3 млрд, но тогда американский бизнесмен ответил отказом на это предложение.

Кронке также принадлежит команда по американскому футболу LA Rams и клуб НБА Denver Nuggets. Но американец не пользуется популярностью у болельщиков Arsenal, некоторые из них считают его управление причиной неудачных выступлений клуба.

Смена структуры владения клубом совпала с началом новой главы для него и на футбольном поле. В этом межсезонье главным тренером Arsenal стал испанец Унаи Эмери. Он сменил француза Арсена Венгера, который возглавлял команду 22 года.

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