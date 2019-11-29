Роскомнадзор заблокировал интернет-магазин производителя БАДов «Эвалар»

Иск в суд подал прокурор Солигаличского района Костромской области. Он потребовал признать информацию на двух страницах интернет-магазинов «Фитомаркет» и Vitamina запрещенной. Речь идет о двух ссылках с продажей витаминов для детей, говорится в решении Дмитровского суда Костромы, копия которого есть у РБК. «Распространение этой информации противоречит целям и задачам законодательства, вышеуказанная информация должна быть запрещена к распространению, а доступ к сайтам, где размещены вышеуказанные информационные материалы, в соответствии с законодательством должен быть закрыт», – говорится в судебном решении.