Роскомнадзор заблокировал интернет-магазин производителя БАДов «Эвалар»
Роскомнадзор заблокировал интернет-магазин «Фитомаркет» производителя биологически активных добавок (БАДов) «Эвалар» по решению Дмитровского районного суда Костромы, передает РБК. Ранее суд обязал компанию удалить с сайта страницу, на которой содержалась информация о продукции для здоровья детей. На данный момент сайт интернет-магазина «Фитомаркет» не открывается. Страница с информацией, которую суд потребовал удалить, также недоступна.
«Через МГТС и «Мегафон» ресурс полностью блокирован через магистральных провайдеров. Через «Билайн» сайт периодически подгружается, по незащищенному http можно загрузить, но вряд ли удастся воспользоваться системой заказа», – заявили РБК в пресс-службе «Эвалара». Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил изданию, что информация, признанная судом запрещенной, не удалена.
Иск в суд подал прокурор Солигаличского района Костромской области. Он потребовал признать информацию на двух страницах интернет-магазинов «Фитомаркет» и Vitamina запрещенной. Речь идет о двух ссылках с продажей витаминов для детей, говорится в решении Дмитровского суда Костромы, копия которого есть у РБК. «Распространение этой информации противоречит целям и задачам законодательства, вышеуказанная информация должна быть запрещена к распространению, а доступ к сайтам, где размещены вышеуказанные информационные материалы, в соответствии с законодательством должен быть закрыт», – говорится в судебном решении.
Суд пришел к выводу, что розничная продажа БАДов вне установленных СанПиНом объектов, в том числе путем дистанционной и дистрибуторской продажи, является нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Онлайн-торговля не позволяет покупателю ознакомиться с товаром или его образцом до покупки. В решении суда также отмечается, что дистанционная продажа лекарств через указанные сайты не позволяет обеспечить безопасность граждан, нарушает их конституционное право на охрану жизни и здоровья.
«Ведомости» ожидают комментарий от «Эвалара».