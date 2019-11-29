Mail.Ru Group увеличила долю в «Ситимобиле»

В середине ноября MRG договорилась со Сбербанком о создании совместного предприятия (СП) в сфере еды и транспорта. По условиям сделки холдинг должен довести свою долю в «Ситимобиле» до 79%. Эти акции затем планируется внести в СП. Сбербанк при этом через три года после закрытия сделки сможет обменять свою долю в нем на акции MRG.