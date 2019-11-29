Mail.Ru Group увеличила долю в «Ситимобиле»
Mail.ru Group (MRG) увеличила долю в уставном капитале сервиса заказа такси «Ситимобил» на 6,9%. По данным ЕГРЮЛ, с 29 ноября холдингу принадлежит 29,7% компании. Представитель «Ситимобила» от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают ответа от MRG.
В середине ноября MRG договорилась со Сбербанком о создании совместного предприятия (СП) в сфере еды и транспорта. По условиям сделки холдинг должен довести свою долю в «Ситимобиле» до 79%. Эти акции затем планируется внести в СП. Сбербанк при этом через три года после закрытия сделки сможет обменять свою долю в нем на акции MRG.
«Ситимобил» сейчас занимает второе место на московском рынке такси после «Яндекс.Такси». Выручка сервиса за 2018 г. составила более 1 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Кроме MRG его акционеры – один из основателей сервиса Арам Аракелян (37,1% – через фонд Hermalor Investments Limited и 5% – напрямую), кипрский фонд WSFIS Global Opportunities Fund (12%), входящее в «Мегафон» АО «Мегалабс» (11%) и др.