«Ситимобил» до конца года заработает в 10 крупнейших городах страны

Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: «Ситимобил» покатил по миллионникам

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«Ситимобил» хочет быть вторым после «Яндекс.Такси» не только в Москве Александра Зотова / для Ведомостей

До конца 2019 г. «Ситимобил» начнет работать в 10 городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург и Казань, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса Георгий Лобушкин. 13 августа «Ситимобил» начал работать в Нижнем Новгороде.

Компанию основали братья Арам и Оганес Аракеляны 12 лет назад, сейчас сервис занимает 2-е место на родном московском рынке интернет-заказа такси после «Яндекс.Такси». 22,7% в «Ситимобиле» принадлежит Mail.ru Group (MRG), которая собирается внести эту долю в совместное предприятие со Сбербанком: оно консолидирует не менее 75% сервиса.