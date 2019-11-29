«Газпром» пообещал направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года
«Газпром» с учетом новой дивидендной политики планирует к 2022 г. довести выплаты акционерам до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Об этом говорится в презентации холдинга по итогам III квартала. Новая дивидендная политика «Газпрома» будет обсуждаться 5 декабря на заседании правления, в конце года ее должен утвердить совет директоров.
В презентации отмечается, что выплаты по новой дивидендной политике будут осуществляться уже с 2020 г., при этом они не будут привязаны к размеру дивидендов на акцию за прошлые годы. В 2022 г. выплаты дивидендов в размере 50% от прибыли будут осуществлены за 2021 г., пояснил замруководителя департамента «Газпрома» Алексей Фиников.
Дивиденды «Газпрома» за 2018 г. составили 16,61 руб. на акцию, что более чем в два раза превзошло выплаты по итогам 2017 г.
Правительство несколько лет добивается, чтобы госкомпании направляли на дивиденды 50% прибыли по МСФО. В 2018 г. Минфину удалось это сделать: за 2017 г. 50% от чистой прибыли по МСФО заплатили все крупные госкомпании, кроме «Газпрома».