«Газпром» пообещал направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года

В презентации отмечается, что выплаты по новой дивидендной политике будут осуществляться уже с 2020 г., при этом они не будут привязаны к размеру дивидендов на акцию за прошлые годы. В 2022 г. выплаты дивидендов в размере 50% от прибыли будут осуществлены за 2021 г., пояснил замруководителя департамента «Газпрома» Алексей Фиников.