Минфин хочет заставить «дочки» госкомпаний отдавать 50% чистой прибыли

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Чиновники готовы получать от «дочек» госкомпаний не меньше дивидендов, чем от их материнских структур Андрей Гордеев / Ведомости

«Нас немного беспокоит ситуация, когда мы каждый раз вручную следим, чтобы госкомпании поднимали дивиденды своих «дочек» на уровень холдингов (50% от чистой прибыли)», – заявил замминистра финансов Алексей Моисеев (его цитирует «Интерфакс»).

«Госхолдинги часто говорят, что денег нет, потому что они получили мало от «дочек», – а почему «дочка» направила на дивиденды 5% прибыли?» – возмутился Моисеев. Необходимо обязать «дочки» холдингов также отдавать 50% прибыли на дивиденды, заявил он, Минфин уже готовит такой законопроект.

Правительство несколько лет добивается, чтобы госкомпании направляли на дивиденды 50% прибыли по МСФО. В 2018 г. Минфину удалось это сделать: за 2017 г. 50% от чистой прибыли по МСФО заплатили все крупные госкомпании, кроме «Газпрома».

«Если компания платит дивиденды с чистой прибыли по МСФО, совершенно не важно, сколько дивидендов платит ее «дочка» и платит ли вообще. Вся прибыль «дочки» и так консолидируется и служит базой для расчета дивидендов материнской компании», – недоумевает топ-менеджер госкомпании. Размер дивидендов «дочки» может иметь значение, если головная структура платит деньги не по МСФО, а с другой базы, говорит он.