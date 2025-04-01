ТАСС: «Светофор» подал в суд на Россельхознадзор из-за заявления о фальсификате
Торговая сеть «Светофор» подала иск о защите деловой репутации после того, как Россельхознадзор назвал магазины сети «площадкой сбыта фальсификата». Об этом ТАСС сообщила директор компании по ЦФО Елена Захаренко.
По ее словам, заявление регулятора является некорректным и предвзятым, а формулировка предполагает доказанное уголовное нарушение. «Если регулятор находит реальные нарушения, он может и должен обязать нас исправить их», – подчеркнула Захаренко.
19 марта Россельхознадзор сообщил, что магазины «Светофор» стали площадкой для сбыта фальсифицированных продуктов. В феврале – марте 2025 г. в сети выявили поддельные товары, нарушения техрегламентов и ветеринарного законодательства. В масле и сырах обнаружили растительные жиры, в мясной продукции – незаявленные компоненты, антибиотики и бактерии.
Нарушения зафиксированы в 60 магазинах Краснодарского края, 35 – Кировской области, 15 – Амурской, восьми – в Мордовии. 13 марта Роспотребнадзор изъял в Москве 13 т некачественной продукции, временно закрыв 20 магазинов сети.