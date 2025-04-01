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ТАСС: «Светофор» подал в суд на Россельхознадзор из-за заявления о фальсификате

Ведомости

Торговая сеть «Светофор» подала иск о защите деловой репутации после того, как Россельхознадзор назвал магазины сети «площадкой сбыта фальсификата». Об этом ТАСС сообщила директор компании по ЦФО Елена Захаренко.

По ее словам, заявление регулятора является некорректным и предвзятым, а формулировка предполагает доказанное уголовное нарушение. «Если регулятор находит реальные нарушения, он может и должен обязать нас исправить их», – подчеркнула Захаренко.

19 марта Россельхознадзор сообщил, что магазины «Светофор» стали площадкой для сбыта фальсифицированных продуктов. В феврале – марте 2025 г. в сети выявили поддельные товары, нарушения техрегламентов и ветеринарного законодательства. В масле и сырах обнаружили растительные жиры, в мясной продукции – незаявленные компоненты, антибиотики и бактерии.

Нарушения зафиксированы в 60 магазинах Краснодарского края, 35 – Кировской области, 15 – Амурской, восьми – в Мордовии. 13 марта Роспотребнадзор изъял в Москве 13 т некачественной продукции, временно закрыв 20 магазинов сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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