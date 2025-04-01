ТАСС: «Светофор» подал в суд на Россельхознадзор из-за заявления о фальсификате

19 марта Россельхознадзор сообщил, что магазины «Светофор» стали площадкой для сбыта фальсифицированных продуктов. В феврале – марте 2025 г. в сети выявили поддельные товары, нарушения техрегламентов и ветеринарного законодательства. В масле и сырах обнаружили растительные жиры, в мясной продукции – незаявленные компоненты, антибиотики и бактерии.