Реальные доходы россиян перестали падать

Они будут расти вслед за реальными зарплатами, но очень медленно

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Само население в апреле – июне оценивало свое материальное положение лучше, чем годом ранее, говорится в мониторинге РАНХиГС Максим Стулов / Ведомости

В июне доходы остались на том же уровне, что и в июне прошлого года, сообщил Росстат. Без учета новых полученных кредитов реальные доходы даже выросли, говорит Владимир Тихомиров из БКС. За вычетом сезонного фактора – на 0,1%, оценивает Игорь Поляков из ЦМАКПа, по итогам II квартала их динамика стабилизировалась. Хотя за полгода реальные доходы снизились на 1,4% к тому же периоду 2016 г.