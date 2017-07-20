Макроэкономика и бюджет

Реальные доходы россиян перестали падать

Они будут расти вслед за реальными зарплатами, но очень медленно

В июне доходы остались на том же уровне, что и в июне прошлого года, сообщил Росстат. Без учета новых полученных кредитов реальные доходы даже выросли, говорит Владимир Тихомиров из БКС. За вычетом сезонного фактора – на 0,1%, оценивает Игорь Поляков из ЦМАКПа, по итогам II квартала их динамика стабилизировалась. Хотя за полгода реальные доходы снизились на 1,4% к тому же периоду 2016 г.

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