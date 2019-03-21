ЕС вслед за США начал наступление на Китай
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Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая. Но если еще два года назад европейцы видели в Пекине партнера, способного помочь им сохранить мировой порядок после избрания Дональда Трампа президентом США, то теперь отношение к нему сильно изменилось.
Недавно ЕС назвал Китай «системным соперником». Но это не мешает некоторым странам пытаться извлечь выгоду из экономического сотрудничества с Китаем и получить его инвестиции.
Еврокомиссия (ЕК) 12 марта призвала Китай прекратить несправедливое отношение к европейским компаниям – он недостаточно открывает свои рынки, использует субсидии для помощи национальным компаниям и не защищает интеллектуальную собственность. Схожие претензии Китаю предъявляет Вашингтон. ЕК также раскритиковала китайские инфраструктурные инвестиции в других странах, которые рискуют в результате оказаться в долговой ловушке. Ранее Пакистан и другие бедные страны обратились к МВФ за финансовой помощью, которая потребовалась в том числе из-за неспособности расплатиться по китайским кредитам.
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