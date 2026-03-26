Основатель «Еврохима» предупредил о долгосрочных последствиях войны в Иране

Основатель «Еврохима» предупредил о долгосрочных последствиях войны в ИранеСитуация с российской экономикой непростая
Ситуацию в российской экономике можно назвать непростой, прогнозировать что-либо на конец текущего года сложно, так как «очень много неопределенностей». Об этом «Ведомостям» рассказал предприниматель, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. При этом «короткая радость от поднятия цен на сырьевые товары может затмить долгие проблемы», выразил опасение он. Сейчас невозможно предугадать, насколько долго будет сохраняться благоприятная ситуация для российских экспортеров на мировых рынках.
«Так как вопрос вероятности сложно предсказуем, особенно с нашей перспективы, мне сложно предположить, каковы будут действия конфликтующих сторон в Персидском заливе», – ответил он на вопрос «Ведомостей». При этом, если выбирать между двумя распространенными характеристиками ситуации в российской экономике, то это рецессия, а не мягкая посадка, констатировал Мельниченко.
На фоне фактической блокировки Ормузского пролива Ираном и взаимных ударов по энергетической инфраструктуре стоимость нефти эталонного сорта Brent в начале марта достигала $119,5/барр. До эскалации конфликта нефть стоила $72,5/барр. 24 марта майские фьючерсы на нефть Brent торговались по $104,6/барр., свидетельствуют данные биржи ICE. Экспортная цена на российскую нефть также выросла. По данным агентства Argus, стоимость нефти Urals в российских портах выросла с $39,1–41/барр. на 27 февраля до $88–89,9/барр. на 20 марта. В федеральном бюджете на 2026–2028 гг. цена на нефть Urals на этот год заложена на уровне $59/барр.
По оценке Минэкономразвития, ВВП в январе сократился на 2,1% после роста на 1,9% в декабре. Прогноз Банка России на I квартал этого года – рост экономики на 1,6%. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, в ходе совещания по экономическим вопросам 23 марта. В негативных итогах января «нет ничего неожиданного», отметил президент. Он отметил, что на динамику ВВП в январе влиял в том числе календарный фактор, так как в январе 2026 г. было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 г.
Аналитики ЦМАКП заявляли о неизбежности рецессии российской экономики еще в августе 2025 г. На реализацию этого сценария не сможет повлиять даже смягчение ДКП Центробанком, отмечали они.
Рост российской экономики продолжит замедляться в первом полугодии 2026 г., сказал 12 февраля глава Минэкономики РФ Максим Решетников. Он отметил, что любые решения Банка России будут действовать на экономику отложенно и восстановление экономики, «в лучшем случае», начнется в конце этого года или в начале 2027 г. В сентябре 2025 г. Минэкономики России ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год с 2,4 до 1,3%, ведомство представит обновленный прогноз в марте. Международный валютный фонд прогнозирует рост показателя на 0,8%. ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 г. в диапазоне 0,5–1,5%.
Решетников назвал охлаждение экономики «естественной платой» за снижение инфляции. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина 24 марта заявляла, что считает ошибочным мнение о слишком дорогой цене снижения инфляции для экономического роста: «Когда задействована практически вся рабочая сила, то экономика не может расти быстрее производительности труда. То есть экономический рост неизбежно должен был замедлиться, вопрос – с высокой инфляцией или без».