Основатель «Еврохима» предупредил о долгосрочных последствиях войны в Иране

По оценке Минэкономразвития, ВВП в январе сократился на 2,1% после роста на 1,9% в декабре. Прогноз Банка России на I квартал этого года – рост экономики на 1,6%. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, в ходе совещания по экономическим вопросам 23 марта. В негативных итогах января «нет ничего неожиданного», отметил президент. Он отметил, что на динамику ВВП в январе влиял в том числе календарный фактор, так как в январе 2026 г. было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 г.