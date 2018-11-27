Этот год стал самым неудачным для инвесторов с начала ХХ века

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По данным Deutsche Bank, с начала года по середину ноября 90% из 70 классов активов показали отрицательную доходность в долларовом выражении Андрей Гордеев / Ведомости

Редкое синхронное снижение стоимости акций, облигаций, нефти и других видов сырья беспокоит инвесторов и делает нынешний год одним из самых неудачных за долгое время. Это может предвещать ухудшение ситуации на рынках в ближайшие годы.

Впервые минимум за 25 лет по итогам года может быть зафиксировано снижение как мирового рынка акций, так и облигаций, предупреждает BlackRock. Основные фондовые индексы США, Европы, Китая и Южной Кореи снизились не менее чем на 10% по сравнению с последними пиками. На рынке нефти начался медвежий тренд, валюты развивающихся стран ослабли по отношению к доллару, курс биткойна опустился ниже $5000 впервые с октября 2017 г. Такие безопасные активы, как казначейские облигации США и золото, хотя и подорожали осенью, но все равно упали в цене с начала года на фоне уверенного роста американской экономики и повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.