Минфин провел лучшие с июля аукционы ОФЗ

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Успешные аукционы ОФЗ могут открыть окно для новых корпоративных размещений Евгений Разумный / Ведомости

Итоги первых в этом году аукционов Минфина оказались лучшими с июля. 16 января министерство разместило все предложенные бумаги на 35 млрд руб.: шестилетний и 11-летний выпуски по 15 млрд, а также 10-летний инфляционный выпуск (ОФЗ-ин) на 5 млрд. Последний раз Минфин занимал немногим более 35 млрд руб. (35,2 млрд) 25 июля прошлого года.

Спрос на бумаги с фиксированным купоном на обоих аукционах превышал предложение более чем вдвое. Средневзвешенная доходность шестилетнего выпуска составила 8,17% годовых, 11-летнего – 8,32%. При открытии торгов среды шестилетние и 11-летние ОФЗ торговались на Московской бирже с доходностью 8,21% и 8,36% годовых.