ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на эту дату, но не более $10 000 или эквивалентной суммы в евро, при условии они ранее такая возможность не использовалась. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.