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ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года

Причиной продления стали антироссийские санкции
Ведомости

Банк России до 9 марта 2025 г. продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Причиной продления ограничений стали санкции, действующие против РФ. Они запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на эту дату, но не более $10 000 или эквивалентной суммы в евро, при условии они ранее такая возможность не использовалась. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Резиденты-юрлица могут получить наличные доллары , евро, фунты стерлингов и японские иены для командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты.

Меру впервые ввели 9 марта 2022 г. Прошлое продление ограничения было объявлено 7 марта. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в феврале 2023 г. напоминала, что основанием для введения ограничения на снятие наличной валюты стало практически прекращение ввоза валюты в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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