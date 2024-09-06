ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 годаПричиной продления стали антироссийские санкции
Банк России до 9 марта 2025 г. продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Причиной продления ограничений стали санкции, действующие против РФ. Они запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на эту дату, но не более $10 000 или эквивалентной суммы в евро, при условии они ранее такая возможность не использовалась. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.
Резиденты-юрлица могут получить наличные доллары , евро, фунты стерлингов и японские иены для командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты.
Меру впервые ввели 9 марта 2022 г. Прошлое продление ограничения было объявлено 7 марта. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в феврале 2023 г. напоминала, что основанием для введения ограничения на снятие наличной валюты стало практически прекращение ввоза валюты в страну.