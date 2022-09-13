Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Минфин обсуждает концепцию ИИС третьего типа

С его помощью министерство планирует вернуть доверие инвесторов
Софья Шелудченко
Брокерское сообщество в целом воспринимает идею Минфина позитивно / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин обсуждает сроки действия налоговых льгот для инвестиционных инструментов, рассказал «Ведомостям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в кулуарах Московского финансового форума, в рамках системы «единого налогового вычета» для каждого инструмента срок может составить от пяти до 10 лет.

«Раньше мы всегда четко говорили: 10 лет. Сейчас рынок чуть-чуть поменялся, доверие чуть-чуть снизилось, мы должны его вернуть», – пояснил Чебесков. По его словам, в Минфине готовы начать с пятилетнего срока для индивидуального инвестиционного счета (ИИС) «нового» типа (ранее ИИС-3), а в дальнейшем стремиться к 10 годам, чтобы поддерживать долгосрочные сбережения. «Это должно стать стимулом для граждан инвестировать в рынок ценных бумаг», – подчеркнул он. Представитель ЦБ подтвердил проработку инициативы.

Соответствующий законопроект может быть внесен на ближайшей сессии в Госдуму, «возражающих нет», сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в данном случае налоговой льготой будет выступать освобождение от подоходного налога. Лимит инвестиций по ИИC второго типа парламентарий планирует увеличить с 1 млн до 3 млн руб. Лимит инвестиций, с которых будет возможно получить налоговый вычет в рамках ИИС нового типа, обсуждается в прежних значениях – не более 400 000 руб., рассказал Чебесков.

Вы видите 27% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных