Минфин обсуждает концепцию ИИС третьего типа

«Раньше мы всегда четко говорили: 10 лет. Сейчас рынок чуть-чуть поменялся, доверие чуть-чуть снизилось, мы должны его вернуть», – пояснил Чебесков. По его словам, в Минфине готовы начать с пятилетнего срока для индивидуального инвестиционного счета (ИИС) «нового» типа (ранее ИИС-3), а в дальнейшем стремиться к 10 годам, чтобы поддерживать долгосрочные сбережения. «Это должно стать стимулом для граждан инвестировать в рынок ценных бумаг», – подчеркнул он. Представитель ЦБ подтвердил проработку инициативы.