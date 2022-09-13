Минфин обсуждает концепцию ИИС третьего типа

Минфин обсуждает концепцию ИИС третьего типаС его помощью министерство планирует вернуть доверие инвесторов
Минфин обсуждает сроки действия налоговых льгот для инвестиционных инструментов, рассказал «Ведомостям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в кулуарах Московского финансового форума, в рамках системы «единого налогового вычета» для каждого инструмента срок может составить от пяти до 10 лет.
«Раньше мы всегда четко говорили: 10 лет. Сейчас рынок чуть-чуть поменялся, доверие чуть-чуть снизилось, мы должны его вернуть», – пояснил Чебесков. По его словам, в Минфине готовы начать с пятилетнего срока для индивидуального инвестиционного счета (ИИС) «нового» типа (ранее ИИС-3), а в дальнейшем стремиться к 10 годам, чтобы поддерживать долгосрочные сбережения. «Это должно стать стимулом для граждан инвестировать в рынок ценных бумаг», – подчеркнул он. Представитель ЦБ подтвердил проработку инициативы.
Соответствующий законопроект может быть внесен на ближайшей сессии в Госдуму, «возражающих нет», сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в данном случае налоговой льготой будет выступать освобождение от подоходного налога. Лимит инвестиций по ИИC второго типа парламентарий планирует увеличить с 1 млн до 3 млн руб. Лимит инвестиций, с которых будет возможно получить налоговый вычет в рамках ИИС нового типа, обсуждается в прежних значениях – не более 400 000 руб., рассказал Чебесков.