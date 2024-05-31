Акционеры Х5 Retail Group могут получить выплаты при редомициляции в 2025 году

Лобачева объяснила, что компания пройдет не через классическую редомициляцию, которая представляет собой по сути переезд, а через перенос акционерного владения. Желающие акционеры голландской структуры смогут стать инвесторами новой российской головной компании. Для этого им нужно будет подать заявление в Х5 Retail Group, подтвердить свои права и открыть счет в российском регистраторе, куда будут зачислены акции, уточнила глава компании.