Акционеры Х5 Retail Group могут получить выплаты при редомициляции в 2025 году
Лобачева объяснила, что компания пройдет не через классическую редомициляцию, которая представляет собой по сути переезд, а через перенос акционерного владения. Желающие акционеры голландской структуры смогут стать инвесторами новой российской головной компании. Для этого им нужно будет подать заявление в Х5 Retail Group, подтвердить свои права и открыть счет в российском регистраторе, куда будут зачислены акции, уточнила глава компании.
Тем акционерам, которые не захотят стать владельцами бумаг российской компании после редомициляции Х5 Retail Group, нужно будет оставаться акционером через голландское юрлицо. Второй вариант – попросить голландскую структуру, чтоб она потребовала компенсацию за нераспределенные акции по рыночной стоимости. Эти средства в дальнейшем компания может выплатить оставшимся акционерам, добавила Лобачева.
На текущий момент free-float (доля акций в свободном обращении) Х5 Retail Group составляет 40%, отметила Лобачева. Но из-за того, что большая часть сделок с акциями компании проходила на внебиржевых торгах, ритейлер не видит финальный состав акционеров. Компания также не понимает, какая часть ее инвесторов является нерезидентами.
Московская биржа приостановила торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) X5 Retail Group N.V. с 5 апреля. Причиной паузы стал ранее поданный против голландской компании иск Минпромторга России о приостановке ее корпоративных прав в отношении российской «дочки» – «Корпоративный центр Икс 5». 25 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование ведомства.