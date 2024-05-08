X5 Retail Group не выплатит дивиденды за 2023 год
Акционеры X5 Retail Group N.V. утвердили на годовом собрании рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. Об этом сообщается на сайте компании.
По итогам собрания акционеры X5 Retail Group N.V. также утвердили годовой, финансовый и отчет о вознаграждениях за 2023 г., а также одобрили предложение по обновлению порядка вознаграждения наблюдательного совета компании, уточняется в сообщении.
Московская биржа приостановила торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) X5 Retail Group N.V. с 5 апреля. Причиной паузы стал ранее поданный против голландской компании иск Минпромторга России о приостановке ее корпоративных прав в отношении российской «дочки» – «Корпоративный центр Икс 5». 25 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование ведомства.
В начале апреля правительство РФ включило «Корпоративный центр Икс 5» в список экономически значимых организаций. Попадание в этот перечень подразумевает возможное проведение принудительной редомициляции.