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X5 Retail Group не выплатит дивиденды за 2023 год

Ведомости

Акционеры X5 Retail Group N.V. утвердили на годовом собрании рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. Об этом сообщается на сайте компании.

По итогам собрания акционеры X5 Retail Group N.V. также утвердили годовой, финансовый и отчет о вознаграждениях за 2023 г., а также одобрили предложение по обновлению порядка вознаграждения наблюдательного совета компании, уточняется в сообщении.

Московская биржа приостановила торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) X5 Retail Group N.V. с 5 апреля. Причиной паузы стал ранее поданный против голландской компании иск Минпромторга России о приостановке ее корпоративных прав в отношении российской «дочки» – «Корпоративный центр Икс 5». 25 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование ведомства.

В начале апреля правительство РФ включило «Корпоративный центр Икс 5» в список экономически значимых организаций. Попадание в этот перечень подразумевает возможное проведение принудительной редомициляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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