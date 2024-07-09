Российско-китайская торговая платформа «Кифа» уже летом может провести IPO

Выручка «Кифы» за I квартал 2024 г. по МСФО на 54% год к году до 1,3 млрд руб., торговый оборот (GMV) – на 54% до 1,5 млрд руб. Чистая прибыль достигла 4 млн руб. по сравнению с убытком в 4 млн руб. за аналогичный период 2023 г. EBITDA составила 5,6 млн руб. по сравнению с отрицательным показателем (–2 млн руб.) по итогам I квартала 2023 г.