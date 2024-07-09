Российско-китайская торговая платформа «Кифа» уже летом может провести IPO
Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте b2b «Кифа» может провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже уже летом. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал основатель и председатель компании Сунь Тяньшу.
Компания изучает все возможности финансирования, которые российский рынок в данный момент предлагает и наблюдает за бумом IPO, сказал топ-менеджер. По его словам, компания находится в диалоге с участниками рынка и инвестиционными банкирами. «Если рыночная конъюнктура будет способствовать воплощению планов по IPO – мы ими воспользуемся», – добавил Тяньшу.
Он сообщил, что компания учитывает, что российский рынок подвержен большим рискам. В частности, Тяньшу акцентировал на том, что российский рынок «страдает от геополитического давления и абсорбирует все новости по санкционным пакетам», поэтому его «периодически лихорадит».
У IPO две цели, добавил Тяньшу. Это повысить узнаваемость платформы и зафиксировать оценку компании. У компании также есть планы по дальнейшему усилению онлайн-платформы и IT-команды, развитию оффлайн-инфраструктуры логистической цепочки и повышению узнаваемости и маркетинговой составляющей. «Все это, конечно, требует дополнительного финансирования», – резюмировал Тяньшу.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сделке, писали, что «Кифа» может выйти на IPO в 2024 г. Собеседники говорили, что объем привлеченных средств может составить от 1,5 млрд до 2 млрд руб., что соответствует капитализации на уровне примерно 6–7 млрд руб. Компания планирует разместить 25–30% акций.
«Кифа» вышла на российский фондовый рынок в 2023 г. Компания выпустила в июне дебютные облигации на 200 млн руб. Спрос превысил предложение в 2,5 раза. Размещение облигаций на Мосбирже стало первым для компании китайского происхождения, писали «Ведомости». В ноябре 2022 г. НРА повысило рейтинг «Кифы» до уровня ВB+(RU) со стабильным прогнозом, в 2023 г. – до BBB-(RU).
В конце июня 2023 г. «Кифа» утвердила дивидендную политику: компания планирует выплачивать дивиденды с 2027 г. в объеме до 50% от чистой прибыли по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) за предшествующий выплате год. Старт выплат дивидендов прогнозируется после погашения облигационного займа.
Выручка «Кифы» за I квартал 2024 г. по МСФО на 54% год к году до 1,3 млрд руб., торговый оборот (GMV) – на 54% до 1,5 млрд руб. Чистая прибыль достигла 4 млн руб. по сравнению с убытком в 4 млн руб. за аналогичный период 2023 г. EBITDA составила 5,6 млн руб. по сравнению с отрицательным показателем (–2 млн руб.) по итогам I квартала 2023 г.