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Новым президентом Олимпийского комитета России избран выдвиженец Усманова

Это четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков
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Российское олимпийское собрание выбрало нового президента Олимпийского комитета России (ОКР). Им стал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях и вице-президент ОКР Станислав Поздняков, сообщает ТАСС.

Олимпийский комитет России (ОКР) – это союз общественных организаций, который представляет страну в международном олимпийском движении. Именно под эгидой национальных олимпийских комитетов сборные стран участвуют в Олимпиадах.

Кто поддерживал Станислава Позднякова

44-летний Станислав Поздняков с 2016 г. был первым заместителем президента ОКР Александра Жукова, который не стал баллотироваться на новый срок. А до этого с 2009 г. Поздняков был первым вице-президентом Федерации фехтования России. Фехтование в России с середины 2000-х гг. опекает миллиардер Алишер Усманов, который сейчас возглавляет и Международную федерацию фехтования. Причем пост министра спорта РФ с 2016 г. возглавляет другой олимпийский чемпион по фехтованию и бывший партнер Позднякова по сборной России Павел Колобков. Финансирует Усманов и ОКР. На выборной конференции Поздняков сообщил, что ОКР ведет с фондом Усманова «Искусство, наука и спорт» переговоры о выделении комитету 600 млн руб. – то есть такой же суммы, которая была выделена фондом и в прошлом году.

ОКР необходимо сконцентрироваться на международной работе, считает Поздняков: «В апреле после Игр в Пхенчхане к нам приезжала делегация МОК (Международный олимпийский комитет), обсудили планы на ближайшую перспективу. И в рамках нынешней антидопинговой повесткой решили акцентировать внимание именно на этом» (цитата по ТАСС). Он считает, что необходимо увеличить число антидопинговых мероприятий для спортивных федераций и усовершенствовать существующую систему управления подготовки к Олимпиадам.

Поздняков подчеркивает, что у него особые отношения с министром спорта Павлом Колобковым: «У нас близкие отношения, и я понимаю, что от нас ждут консолидированной позиции по многим вопросам текущей спортивной повестки».

Кто поддерживал Александра Попова

На пост президента ОКР также претендовал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию и почетный член МОК Александр Попов. Его выдвинул Стрелковый союз, президентом которого является самый богатый россиянин по версии Forbes – председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Кроме того, по словам Попова, его кандидатуру поддержал почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

В своей программе Попов заявил о необходимости перераспределения полномочий в российском спорте. Например, он считает, что надо перевести заработную плату и стипендии спортсменов, призовые и другие бюджеты спорта высших достижений в ОКР. «У Станислава Алексеевича Позднякова есть опыт работы с федерациями, я же 17 лет проработал в МОК. Мы скорее друг друга дополняем, чем противостоим», – говорил Попов в интервью «Спорт-экспрессу».

Кто раньше руководил ОКР и к чему это привело

В мае 2018 г. предыдущий президент ОКР Александр Жуков объявил о своей отставке. По его словам, это решение он принял из-за большой загруженности на посту вице-спикера Госдумы. Жуков был президентом Олимпийского комитета России с 2010 г. До него ОКР возглавлял Леонид Тягачев, он ушел в отставку после неудачного выступления сборной России на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

Во время работы Жукова в российском спорте случился допинговый скандал. Комиссия всемирного антидопингового агентства WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена пришла к выводу, что в России как минимум с 2012 по 2015 г. существовала государственная допинговая программа. Анализы спортсменов подменяли в период с 2012 по 2014 г., в том числе на Олимпийских играх в Сочи. Комиссия утверждала, что манипуляции происходили под контролем Минспорта РФ и ФСБ. Из-за этого МОК не допустил сборную России к участию в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, российским спортсменам разрешили выступить только под нейтральным флагом, и то не всем – МОК принимал решения о допуске индивидуально по каждому спортсмену. Кроме того, Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах десятки российских спортсменов.

Несмотря на то что обвинений в непосредственно в адрес ОКР выдвинуто не было, на время Олимпиады-2018 было приостановлено его членство в Международном олимпийском комитете. После ее окончания членство ОКР в МОК было восстановлено. В Играх-2018 приняли участие 168 российских спортсменов, в общем медальном зачете команда «Олимпийской атлетов из России» заняла 13-е место: две золотые медали, шесть серебряных и девять бронзовых.

Смех и слезы российских олимпийцев

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