России будет на что пойти на поправки

России будет на что пойти на поправкиВладимир Путин раздал перед голосованием денежные обещания
Выступление Владимира Путина накануне парада в память Парада Победы стало предвыборным обращением, призванным вдохновить россиян на участие в голосовании о поправках в Конституцию.
Президент стремился выглядеть главнокомандующим армии, нанесшей решающее поражение коронавирусу, и одновременно добрым правителем, отзывающимся на невзгоды обывателей.
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