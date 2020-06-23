«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам. В этот раз он говорил о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране за последние три месяца, а также объявил о некоторых мерах поддержки. Главное из обращения к нации: