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«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Повышение ставки НДФЛ для богатых, выплаты для семей с детьми и льготная ипотека
Ведомости
Maxim Shemetov / Reuters

Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам. В этот раз он говорил о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране за последние три месяца, а также объявил о некоторых мерах поддержки. Главное из обращения к нации:

  • Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии. Он обратился со словами благодарности также отдельно к волонтерам, губернаторам, мэрам и всем медработникам.

  • Выплаты медработникам будут продлены на июль и август.

  • Ставка НДФЛ будет повышена с 13 до 15%, но только для тех россиян, которые зарабатывают больше 5 млн руб. в год.

  • Семьи с детьми до 16 лет получат выплату в 10 000 руб. на каждого ребенка еще и в июле.

  • Льготную ипотеку распространят на новое жилье стоимостью до 6 млн руб., а в Москве и Санкт-Петербурге – до 12 млн руб.

  • Режим самозанятых распространят на всю страну с 1 июля.

  • Налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а страховые взносы для компаний этой сферы – с 14% до 7,6%.

Президент подчеркнул, что эпидемия еще не закончилась. Обстановка в некоторых регионах, по его словам, остается сложной: в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале. Однако «механизм оперативного реагирования отработан, никто не будет оставлен в беде», пообещал Путин. «В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, но вирус все еще опасен», – подытожил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных