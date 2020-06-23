«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянамПовышение ставки НДФЛ для богатых, выплаты для семей с детьми и льготная ипотека
Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам. В этот раз он говорил о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране за последние три месяца, а также объявил о некоторых мерах поддержки. Главное из обращения к нации:
Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии. Он обратился со словами благодарности также отдельно к волонтерам, губернаторам, мэрам и всем медработникам.
Выплаты медработникам будут продлены на июль и август.
Ставка НДФЛ будет повышена с 13 до 15%, но только для тех россиян, которые зарабатывают больше 5 млн руб. в год.
Семьи с детьми до 16 лет получат выплату в 10 000 руб. на каждого ребенка еще и в июле.
Льготную ипотеку распространят на новое жилье стоимостью до 6 млн руб., а в Москве и Санкт-Петербурге – до 12 млн руб.
Режим самозанятых распространят на всю страну с 1 июля.
Налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а страховые взносы для компаний этой сферы – с 14% до 7,6%.
Президент подчеркнул, что эпидемия еще не закончилась. Обстановка в некоторых регионах, по его словам, остается сложной: в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале. Однако «механизм оперативного реагирования отработан, никто не будет оставлен в беде», пообещал Путин. «В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, но вирус все еще опасен», – подытожил президент.