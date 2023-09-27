Россия расширила ответные санкции против Великобритании

Россия расширила ответные санкции против ВеликобританииВъезд в страну закрыт для начальника штаба обороны, главы разведкомитета и ряда политологов
Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании и добавила в него еще 23 человека. Об этом сообщил МИД России.
«В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, принято решение о расширении российского «стоп-листа», – сказано в сообщении.
В обновленный санкционный список вошли представители военно-политического истеблишмента Великобритании, журналисты и члены научного сообщества. В частности, въезд в Россию теперь закрыт для начальника штаба обороны ВС Великобритании Энтони Радакина, который курировал подготовку ВСУ на территории королевства, главы разведывательного комитета Мадлен Алессандри и др.
После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Канада и др. страны начали вводить санкции в отношении России. В частности, в предыдущий раз Лондон расширил санкционный список 7 сентября. Тогда в него попали 11 человек. По информации минфина Великобритании, все они якобы являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».
Сейчас в санкционном списке Великобритании находятся в том числе министр культуры России Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, журналист Антон Красовский и др.
В августе МИД России добавил в «стоп-лист» 54 человека с гражданством Великобритании. В частности, в список попали министр культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер, которая, как обращает внимание МИД, активно лоббирует международную спортивную изоляцию России, и замминистра обороны Аннабель Голди, ответственная, в частности, за поставки ВСУ танковых снарядов с обедненным ураном. Под ограничения попал и прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан.
В январе Москва добавила в «стоп-лист» 36 граждан Великобритании, включая членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса. В марте аналогичные ограничения были введены против 23 представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы королевства.