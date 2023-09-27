Россия расширила ответные санкции против Великобритании

После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Канада и др. страны начали вводить санкции в отношении России. В частности, в предыдущий раз Лондон расширил санкционный список 7 сентября. Тогда в него попали 11 человек. По информации минфина Великобритании, все они якобы являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».