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Политика

Россия расширила ответные санкции против Великобритании

Въезд в страну закрыт для начальника штаба обороны, главы разведкомитета и ряда политологов
Анастасия Морозова
Dmitri Lovetsky / AP Photo

Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании и добавила в него еще 23 человека. Об этом сообщил МИД России.

«В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, принято решение о расширении российского «стоп-листа», – сказано в сообщении. 

В обновленный санкционный список вошли представители военно-политического истеблишмента Великобритании, журналисты и члены научного сообщества. В частности, въезд в Россию теперь закрыт для начальника штаба обороны ВС Великобритании Энтони Радакина, который курировал подготовку ВСУ на территории королевства, главы разведывательного комитета Мадлен Алессандри и др.

После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Канада и др. страны начали вводить санкции в отношении России. В частности, в предыдущий раз Лондон расширил санкционный список 7 сентября. Тогда в него попали 11 человек. По информации минфина Великобритании, все они якобы являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».

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Сейчас в санкционном списке Великобритании находятся в том числе министр культуры России Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, журналист Антон Красовский и др.  

В августе МИД России добавил в «стоп-лист» 54 человека с гражданством Великобритании. В частности, в список попали министр культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер, которая, как обращает внимание МИД, активно лоббирует международную спортивную изоляцию России, и замминистра обороны Аннабель Голди, ответственная, в частности, за поставки ВСУ танковых снарядов с обедненным ураном. Под ограничения попал и прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан.

В январе Москва добавила в «стоп-лист» 36 граждан Великобритании, включая членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса. В марте аналогичные ограничения были введены против 23 представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы королевства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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