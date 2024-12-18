Кремль: убийство Киевом Кириллова лишний раз доказывает правоту действий России

18 декабря представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что задержан предполагаемый исполнитель убийства – 29-летний гражданин Узбекистана. Во время допроса он рассказал, что по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Взрывчатка была установлена им на электросамокате, припаркованном у подъезда дома, где жил Кириллов. За совершение теракта исполнителю обещали $100 000 и выезд в одну из стран Европы.