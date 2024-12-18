Кремль: убийство Киевом Кириллова лишний раз доказывает правоту действий РоссииПротивник не гнушается террористическими методами работы, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Киевский режим не гнушается террористическими методами работы, это лишний раз доказывает правоту действий России в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
По словам представителя Кремля, российские спецслужбы и правоохранители работают эффективно, и на данный момент уже очевидно, кто является заказчиками, организаторами теракта.
«Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен. И это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе специальной военной операции», – подчеркнул Песков.
На вопрос о том, располагает ли Кремль информацией о возможной причастности к теракту третьих стран, Песков ответил, что ведется следствие. По его словам, несмотря на то что с момента преступления прошло мало времени, многое уже стало известно.
Пресс-секретаря президента также спросили, считают ли в Кремле убийство генерал-лейтенанта еще одной пересеченной красной линией.
«Теракт есть теракт. Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта. И мы боремся с этими заказчиками, боремся с этим нацистским режимом. И продолжим борьбу», – ответил Песков.
Представитель Кремля также отметил, что все глубоко соболезнуют по поводу гибели Кириллова, в том числе президент Владимир Путин.
Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы 17 декабря. Предположительно, заказчиком выступила служба безопасности Украины (СБУ).
18 декабря представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что задержан предполагаемый исполнитель убийства – 29-летний гражданин Узбекистана. Во время допроса он рассказал, что по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Взрывчатка была установлена им на электросамокате, припаркованном у подъезда дома, где жил Кириллов. За совершение теракта исполнителю обещали $100 000 и выезд в одну из стран Европы.
The New York Times писала, что ответственность за теракт взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). Представитель украинской спецслужбы сообщил газете, что СБУ считала Кириллова своей «законной целью».
В конце мая Кириллов заявлял, что вооруженные силы Украины (ВСУ) системно применяют в ходе боев нелетальное химическое оружие, в частности, хлорацетофенон и хлорпикрин.