Блинкен: желание Украины войти в НАТО может помешать мирному процессу

Вместе с тем в рядах стран НАТО нет консенсуса по вопросу приглашения Украины, писало агентство Reuters со ссылкой на источники. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что НАТО сосредоточено на увеличении поддержки Украины для укрепления позиции Киева на «возможных переговорах» в следующем году. 18 декабря специальный помощник президента США, старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер признал, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО при администрации Джо Байдена, это вопрос уже будет решать администрация избранного президента Дональда Трампа. Сам же Трамп скептически относился к идее о вступлении Украины в военный альянс.