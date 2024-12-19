Блинкен: желание Украины войти в НАТО может помешать мирному процессу

Блинкен: желание Украины войти в НАТО может помешать мирному процессуОтказ от вхождения в альянс является одним из условий для перемирия, выдвинутых Москвой
Вашингтон осознает, что для России будет «крайне тяжело» вести переговоры с Украиной, если одним из условий для перемирия будет членство украинской стороны в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совете по международным отношениям.
«Я думаю, для России это будет крайне сложно», – сказал Блинкен в ответ на вопрос, сможет ли Россия подписать мирное соглашение, которое не исключает членства Украины в НАТО.
Руководитель государственного департамента США добавил, что жители Украины должны сами решить, что им делать с вопросом присоединения к военному альянсу и своим будущим в целом.
«Как я понимаю из заявлений президента [Владимира] Зеленского и других, они уже довольно давно готовы к переговорам. Но результат должен быть справедливым», – отметил Блинкен.
4 декабря американский госсекретарь заявил, что власти Украины должны вовлечь в боевые действия против России больше людей, например, в возрасте от 18 до 25 лет, подвергнув их мобилизации.
Президент России Владимир Путин в июне сообщил, что для установления мира Украина должна вывести своих военных с территорий Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и признать вхождение этих территорий и Севастополя и Крыма в состав России, а также отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, нужно соблюсти прежние требования – демилитаризацию и денацификацию страны.
Вместе с тем в рядах стран НАТО нет консенсуса по вопросу приглашения Украины, писало агентство Reuters со ссылкой на источники. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что НАТО сосредоточено на увеличении поддержки Украины для укрепления позиции Киева на «возможных переговорах» в следующем году. 18 декабря специальный помощник президента США, старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер признал, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО при администрации Джо Байдена, это вопрос уже будет решать администрация избранного президента Дональда Трампа. Сам же Трамп скептически относился к идее о вступлении Украины в военный альянс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 декабря заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО контрастирует с российским тезисом о неделимости безопасности. Он пояснил, что безопасность одной из стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой – это непреложное правило международных отношений.