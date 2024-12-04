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Госсекретарь США считает необходимым мобилизовать украинцев в возрасте 18-25 лет

Ведомости

Власти Украины должны вовлечь в боевые действия против России больше людей, например, в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом в интервью Reuters заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы считаем, и многие из нас считают, что вовлечение молодых людей в борьбу необходимо. Прямо сейчас 18-25-летние не участвуют в боях», – сказал Блинкен в интервью в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после участия во встрече министров иностранных дел военного альянса.

Сейчас на Украине мужчин мобилизуют с 25 лет. Reuters пишет, что заявление Блинкена отражает растущее мнение западных чиновников о том, что Киеву срочно требуется больше людей, денег и боеприпасов, чтобы свести на нет успехи России на поле боя.

В декабре газета Financial Times (FT) сообщила, что за 10 месяцев этого года дезертировало больше украинских солдат, чем за предыдущие два года боевых действий, – прокуроры возбудили в отношении военных 60 000 дел. По данным FT, в вооруженных силах Украины (ВСУ) числятся около 1 млн человек, при этом действительно служат только около 350 000 солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября подписал закон, который подразумевает добровольное возвращение дезертиров на службу в ВСУ. Согласно документу, военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть, должны добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 г. Если они выполнят условие, то не лишатся выплат, довольствия, льгот и соцгарантий, а против них не будут расследоваться уголовные дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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