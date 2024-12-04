Госсекретарь США считает необходимым мобилизовать украинцев в возрасте 18-25 лет
Власти Украины должны вовлечь в боевые действия против России больше людей, например, в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом в интервью Reuters заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы считаем, и многие из нас считают, что вовлечение молодых людей в борьбу необходимо. Прямо сейчас 18-25-летние не участвуют в боях», – сказал Блинкен в интервью в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после участия во встрече министров иностранных дел военного альянса.
Сейчас на Украине мужчин мобилизуют с 25 лет. Reuters пишет, что заявление Блинкена отражает растущее мнение западных чиновников о том, что Киеву срочно требуется больше людей, денег и боеприпасов, чтобы свести на нет успехи России на поле боя.
В декабре газета Financial Times (FT) сообщила, что за 10 месяцев этого года дезертировало больше украинских солдат, чем за предыдущие два года боевых действий, – прокуроры возбудили в отношении военных 60 000 дел. По данным FT, в вооруженных силах Украины (ВСУ) числятся около 1 млн человек, при этом действительно служат только около 350 000 солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября подписал закон, который подразумевает добровольное возвращение дезертиров на службу в ВСУ. Согласно документу, военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть, должны добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 г. Если они выполнят условие, то не лишатся выплат, довольствия, льгот и соцгарантий, а против них не будут расследоваться уголовные дела.