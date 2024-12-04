В декабре газета Financial Times (FT) сообщила, что за 10 месяцев этого года дезертировало больше украинских солдат, чем за предыдущие два года боевых действий, – прокуроры возбудили в отношении военных 60 000 дел. По данным FT, в вооруженных силах Украины (ВСУ) числятся около 1 млн человек, при этом действительно служат только около 350 000 солдат.