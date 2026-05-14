Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев пошел на праймериз «Единой России»Это второй член фракции, который перед выборами примкнул к единороссам
Депутат Госдумы Владимир Кошелев заявился на праймериз «Единой России» и написал заявление о выходе из ЛДПР. Об этом Кошелев сказал на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Ранее «Ведомости» писали, что Кошелев может пойти на выборы в заксобрание региона, чтобы потом стать сенатором от законодательной власти. Таким образом, Кошелев стал вторым депутатом фракции ЛДПР в Госдуме, который перед выборами этого года меняет партийную принадлежность.
Федорищев на встрече с Кошелевым сказал, что когда в регионе принимаются решения по бюджету, строительному комплексу и ЖКХ, то учитывается и мнение Кошелева – поскольку он работает в профильном комитете Госдумы и хорошо знает область. «Ваши знания, ваш опыт могут быть более применимы в Самарской области», – отметил Федорищев. Депутат сказал, что он знает ситуацию в регионе, за годы работы в Госдуме наработал опыт в законотворчестве. «Поэтому я принял осознанное решение податься на предварительное голосование «Единой России», написал заявление о вступлении в партию, и, если население региона окажет доверие, я буду работать на благо региона», – сказал Кошелев. Федорищев добавил, что, как секретарь регионального отделения «Единой России», он рад такому решению.
При этом на видео со встречи с губернатором Кошелев не уточнил, подался ли он на выборы депутатов Госдумы или Cамарской губернской думы. Позже на сайте праймериз появилась информация, что Кошелев подал документы для участия в предварительном голосовании на выборах депутатов Самарской губернской думы по Красноглинской территориальной группе. На сайте он указан как беспартийный.
«Ведомости» в марте писали, что Кошелев рассматривает для себя возможность пойти на выборы в заксобрание Самарской области, чтобы затем быть делегированным от законодательного органа в Совет Федерации. Правда, тогда речь шла об ЛДПР. Два собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента, говорят, что Кошелев сохранил эти планы и пойдет на выборы в облдуму, а затем станет сенатором, только от «Единой России».
Депутат вышел из ЛДПР, сообщил «Ведомостям» представитель партии. По его словам, вопрос исключения из фракции – «вопрос времени», который находится на контроле.
Кошелев родом из Самары. Он занимался строительным бизнесом. В 2011 г. был советником губернатора Ульяновской области – тогда Сергея Морозова. В 2011 г. даже баллотировался в Госдуму VI созыва по списку «Единой России», но в Думу не попал. В 2016–2021 гг. был депутатом Самарской губернской думы от «Единой России», возглавлял комитет по строительству, входил в комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике. В 2021 г. Кошелев избрался депутатом Госдумы – он был в федеральной части списка ЛДПР. Стал зампредседателя комитета нижней палаты по строительству и ЖКХ. Возглавляет самарское региональное отделение ЛДПР. Входит в президиум высшего совета ЛДПР.
В ЛДПР сейчас идет кадровая пересборка перед новым электоральным циклом и Кошелев, судя по всему, в новую конфигурацию не вписался, говорит политический консультант Михаил Вершинин: «Его активность в партийной повестке за последний год была минимальной, а перспективы прохождения в Госдуму от ЛДПР выглядели ограниченными». Поэтому переход к сценарию с праймериз, выборами в губернскую думу и возможным делегированием в Совет Федерации выглядит прагматичным решением бизнесмена, полагает он. При этом для Кошелева возвращение к «Единой России» не выглядит неожиданным – он уже был связан с ней с 2011 по 2021 г., говорит Вершинин.
В апреле «Ведомости» писали, что на праймериз «Единой России» подался депутат фракции ЛДПР Станислав Наумов. Он будет выдвигаться в Челябинской области. Перед подачей заявления на праймериз Наумов вышел из партии ЛДПР.