Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев пошел на праймериз «Единой России»

Федорищев на встрече с Кошелевым сказал, что когда в регионе принимаются решения по бюджету, строительному комплексу и ЖКХ, то учитывается и мнение Кошелева – поскольку он работает в профильном комитете Госдумы и хорошо знает область. «Ваши знания, ваш опыт могут быть более применимы в Самарской области», – отметил Федорищев. Депутат сказал, что он знает ситуацию в регионе, за годы работы в Госдуме наработал опыт в законотворчестве. «Поэтому я принял осознанное решение податься на предварительное голосование «Единой России», написал заявление о вступлении в партию, и, если население региона окажет доверие, я буду работать на благо региона», – сказал Кошелев. Федорищев добавил, что, как секретарь регионального отделения «Единой России», он рад такому решению.