Главные заявления Рябкова о раздражителях с США, дизельной сделке и вразумлении

Замминистра также отметил, что итоги переговоров Путина и Трампа «ошеломили» сторонников продолжения военного конфликта. «Мы всегда выступали и выступаем в пользу политического решения. Если другая сторона к нему не готова, цели будут достигаться военным путем. И позиция переговорная от этого противоположной стороны ослабнет. Чем быстрее они осознают это, тем лучше», – сказал Рябков.