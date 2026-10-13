Главные заявления Рябкова о раздражителях с США, дизельной сделке и вразумлении

Главные заявления Рябкова о раздражителях с США, дизельной сделке и вразумленииДоговоренности о проведении трехсторонней встречи пока нет
- Переговоры по Украине
- Дизельная сделка с США
- Раздражители российско-американских отношений
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в кулуарах Совета Федерации рассказал о переговорах по Украине, дизельной сделке США и переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
«Ведомости» собрали основное из слов замминистра о внешней политике Москвы.
Переговоры по Украине
Конкретной договоренности о проведении трехсторонней встречи России, США и Украины пока нет. «Как я понимаю, конкретной договоренности на этот счет нет. Возрастут ли шансы, зависит, прежде всего, от позиции тех, кто имеет влияние на Киев. Без должного нажима на Киев никаких сдвигов не будет», – заявил Рябков.
Замминистра также отметил, что итоги переговоров Путина и Трампа «ошеломили» сторонников продолжения военного конфликта. «Мы всегда выступали и выступаем в пользу политического решения. Если другая сторона к нему не готова, цели будут достигаться военным путем. И позиция переговорная от этого противоположной стороны ослабнет. Чем быстрее они осознают это, тем лучше», – сказал Рябков.
Дизельная сделка с США
Рябков отверг предположения о том, что Москва пошла на уступки в вопросе украинского урегулирования ради заключения сделки с США по поставкам дизельного топлива. При этом, по словам Рябкова, договоренность по поставкам дизельного топлива «сильно работает на вразумление» тех, кто еще не осознал необходимость политического урегулирования конфликта.
Рябков отверг предположения о том, что Москва пошла на уступки в вопросе украинского урегулирования ради заключения сделки с США. «Нет, я бы не стал оценивать достигнутую договоренность по принципу «в огороде бузина, а в Киеве – дядька». Это не о том речь», – сказал он.
Раздражители российско-американских отношений
Рябков также рассказал о ходе консультаций Москвы и Вашингтона по устранению так называемых раздражителей в двусторонних отношениях. По его словам, стороны продвигаются по ряду направлений, но по ключевым вопросам прогресса пока нет. Он рассказал, что новый раунд консультаций должен пройти до конца года.
В частности, речь идет о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США, а также возвращении российской дипломатической собственности. По этим вопросам подвижек нет, тогда как по другим направлениям консультации продолжаются.