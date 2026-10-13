Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рябков допустил новый раунд консультаций России и США до конца года

Анна Виноградова

Россия и США могут провести очередной раунд двусторонних консультаций по «раздражителям» до конца 2026 г. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Точные сроки возможной встречи пока не названы.

«Недавно имел место очередной раунд по раздражителям, и, по факту, сейчас дат нет, но до конца года состоится следующий. Я должен сказать, что мы движемся вперед. Тут нету пробуксовок», – сказал Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Москва и Вашингтон поддерживают контакты по вопросам двусторонних отношений. Одним из направлений диалога остается устранение накопившихся разногласий, в том числе связанных с работой дипломатических представительств.

20 сентября Рябков сообщил о подготовке новой встречи России и США по устранению двусторонних «раздражителей». Он отмечал, что такие переговоры проходят регулярно, однако темпы продвижения по содержательным вопросам остаются ниже ожидаемых. Москва, по его словам, намерена продолжать работу.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов с американскими представителями на рабочем уровне. По его словам, США связывают возобновление совместных экономических проектов с урегулированием конфликта на Украине, тогда как Москва предлагает не откладывать обсуждение сотрудничества.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте