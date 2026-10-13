Рябков допустил новый раунд консультаций России и США до конца года

«Недавно имел место очередной раунд по раздражителям, и, по факту, сейчас дат нет, но до конца года состоится следующий. Я должен сказать, что мы движемся вперед. Тут нету пробуксовок», – сказал Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).