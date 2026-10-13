Рябков допустил новый раунд консультаций России и США до конца года
Россия и США могут провести очередной раунд двусторонних консультаций по «раздражителям» до конца 2026 г. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Точные сроки возможной встречи пока не названы.
«Недавно имел место очередной раунд по раздражителям, и, по факту, сейчас дат нет, но до конца года состоится следующий. Я должен сказать, что мы движемся вперед. Тут нету пробуксовок», – сказал Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Москва и Вашингтон поддерживают контакты по вопросам двусторонних отношений. Одним из направлений диалога остается устранение накопившихся разногласий, в том числе связанных с работой дипломатических представительств.
20 сентября Рябков сообщил о подготовке новой встречи России и США по устранению двусторонних «раздражителей». Он отмечал, что такие переговоры проходят регулярно, однако темпы продвижения по содержательным вопросам остаются ниже ожидаемых. Москва, по его словам, намерена продолжать работу.
1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов с американскими представителями на рабочем уровне. По его словам, США связывают возобновление совместных экономических проектов с урегулированием конфликта на Украине, тогда как Москва предлагает не откладывать обсуждение сотрудничества.