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Рябков назвал дизельную сделку с США элементом «вразумления»

Ксения Наумчик
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

Дизельная сделка России с США должна убедить тех, кто не понимает, что РФ намерена добиваться своих целей различными способами. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, достигнутый результат оказался неожиданным для многих представителей так называемой «партии войны».

Замглавы российского МИДа подчеркнул, что Москва выступает за политическое урегулирование, однако, если другая сторона не готова к такому решению, Россия будет добиваться поставленных целей военным путем. По оценке Рябкова, это также ослабит переговорные позиции оппонентов.

«Чем быстрее они осознают это, тем лучше. Я думаю, так называемая дизельная сделка сильно работает на вразумление тех, кто еще это не понял», – заявил дипломат (цитата по «Интерфаксу»).

13 октября министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, что дизельная сделка с США выгодна для России. По его словам, российские компании получат возможность экспортировать дизель и получать за это дополнительную выручку. Силуанов подчеркнул, что поступление дополнительной валютной выручки будет иметь значение не только для российских экспортеров, но и для платежного баланса страны.

9 октября в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.

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