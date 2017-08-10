СМИ: Террористы взяли под контроль сирийский погранпункт на границе с Турцией

Министр таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкджи заявил, что передвижение на одном из пограничных переходов с Сирией ограничено, так как этот район с сирийской стороны, как предполагается, был захвачен группой террористов, сообщает в четверг турецкая газета Hurriyet.

По ее информации, боевики «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России) недавно взяли под контроль сирийский пограничный пункт Баб эль-Хава на границе с Турцией.

В июне этого года Турция объявила о завершении строительства 700-километровой стены на границе с Сирией.