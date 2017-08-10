Киевский суд продлил арест подозреваемого в соучастии в убийстве Вороненкова

Голосеевский районный суд Киева продлил на два месяца - до 8 октября - срок ареста Ярослава Тарасенко, подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«10 августа по ходатайству прокуратуры Киева Голосеевский районный суд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для 36-летнего жителя города Павлоград Днепропетровской области, который был задержан по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. По решению суда срок содержания под стражей продлен до 8 октября включительно», - говорится в сообщении.

Тарасенко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он был задержан 16 июня.

Экс-депутат Госдумы Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 г. - в розыске за экономические преступления.