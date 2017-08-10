Пролет Ту-154 над Белым домом сняли на видео

Телеканал RT обнародовал видеоролик пролета российского самолета Ту-154 над Капитолием и Белым домом в США.

На видео самолет летит на небольшой высоте. Американцы, которые находятся вблизи Белого дома, не замечают пролетающий над ними российский ТУ-154.

В минобороны США заявили, что полет проходил в рамках договора по открытому небу. В ведомстве рассказали, что в соответствии с документом наблюдатели могут запросить разрешение на полет в любом месте, и российская сторона направила необходимый запрос за 72 часа.

В Минобороны России пояснили, что 7-12 августа будут выполняться наблюдательные полеты над США на самолете наблюдения Ту-154М Лк-1. Самолет при этом будет взлетать с аэродрома Райт-Паттерсон. Максимальная дальность полета составит 4900 км, что соответствует всей территории страны.